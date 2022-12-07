Поранив копа з кулемета: затриманим дезертиром РФ виявився зек-найманець з ПВК Вагнера

Найманець ПВК Вагнера Павло Ніколін відбував термін в уфимській ВК-4 за крадіжку і розбій.

У РФ затримали зека-дезертира / Baza

У Ростовській області затримали дезертира РФ, який напередодні обстріляв поліцейських у Новошахтинську, поранивши одного з них.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, затриманим виявився найманець ПВК Вагнера, він дезертирував з поля бою в Україні.

У матеріалі підкреслюється, що затриманий — 38-річний найманець ПВК Вагнера Павло Ніколін. Він відбував термін в уфимській ВК-4 за крадіжку і розбій, коли його завербували на війну в Україні. 24 листопада Ніколін воювати передумав і втік.

"Його шукали близько доби і знайшли в покинутій свинофермі. При затриманні Ніколін намагався чинити опір", - стверджує канал.

Подробиці нападу дезертира РФ на поліцейських

Раніше повідомлялося, що 7 грудня в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 втекли російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.

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