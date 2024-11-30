Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

Шольц звинуватив свого опонента у ризикованій політиці у питанні передачі далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Шольц вважає передачу Taurus небезпечним рішенням / Колаж: Главред: фото: Офіс президента України, wikimedia.org

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Шольц проти передачі Україні Taurus

Канцлер вважає, що передача ракет може бути ризикованою

Німеччина налаштована на переговори про мир в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus та питання досягнення миру шляхом переговорів.

Як пише tagesschau.de, Шольц різко відповів на заяву лідера Християнського демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет Україні у випадку, якщо очолить уряд Німеччини.

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Такий крок діючий канцлер вважає великим ризиком, адже Мерц нібито хоче пред'явити ультиматум країні-агресорці Росії та шантажувати її постачанням німецьких ракет.

Ракети Taurus / Інфографіка: Главред

"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини", - наголосив він.

Щодо переговорів Шольц сказав, що у питанні війни і миру потрібно холодна голова і він налаштований на проведення мирних переговорів, але "не через голову України".

Передача Україні Taurus - що відомо про позицію Німеччини

Нагадаємо, Главред писав, що лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

Напередодні Олаф Шольц зізнався у чому причина такого рішення. Він заявив, що не хоче брати на себе відповідальність за контроль над цілями ракет, якщо їх будуть використовувати в Україні.

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