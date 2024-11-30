Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

Головне:
- Шольц проти передачі Україні Taurus
- Канцлер вважає, що передача ракет може бути ризикованою
- Німеччина налаштована на переговори про мир в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus та питання досягнення миру шляхом переговорів.
Як пише tagesschau.de, Шольц різко відповів на заяву лідера Християнського демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет Україні у випадку, якщо очолить уряд Німеччини.
Такий крок діючий канцлер вважає великим ризиком, адже Мерц нібито хоче пред'явити ультиматум країні-агресорці Росії та шантажувати її постачанням німецьких ракет.
"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини", - наголосив він.
Щодо переговорів Шольц сказав, що у питанні війни і миру потрібно холодна голова і він налаштований на проведення мирних переговорів, але "не через голову України".
Передача Україні Taurus - що відомо про позицію Німеччини
Нагадаємо, Главред писав, що лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.
Напередодні Олаф Шольц зізнався у чому причина такого рішення. Він заявив, що не хоче брати на себе відповідальність за контроль над цілями ракет, якщо їх будуть використовувати в Україні.
Більше новин:
- В Україні розширили перелік професій для бронювання: хто потрапив до списку
- Трамп найімовірніше почав контактувати з Кремлем на різних рівнях - Рибачук
- "F-16 мало, але вони багато зробили": Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки
Що таке Tagesschau?
Tagesschau — німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин, створена редакцією ARD-aktuell від імені німецької громадської телевізійної мережі ARD, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред