Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

Шольц розповів про деталі свого дзвінка Путіну.

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Зеленський поговорив з Шольцом / колаж: Главред, фото: flickr, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези:

Зеленський подякував Шольцу за системи ППО

Вони обговорили двосторонні кроки, які можуть посилити Україну

Тільки сила зброї та сила дипломатії можуть примусити Путіна до миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, він подякував Шольцу за лідерство в допомозі Україні системами ППО, які є дуже ефективними "петріотами" та IRIS-T та врятували тисячі життів.

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"Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, "бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру".

В той же час, канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну.

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - додав Зеленський.

Розмова Шольца з Путіним - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони розмовляли протягом однієї години.

Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

В той же час, Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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