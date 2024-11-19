Шольц 'умиває руки': передача Україні ракет Taurus зайшла у глухий кут

Шольц переконаний, що підтримка України у Європі повинна продовжуватись.

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У Німеччині немає позитивного рішення щодо передачі ракет Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента України, wikimedia.org

Що сказав Шольц:

Канцлер не готовий брати відповідальність за використання Taurus в Україні

Німеччина та уся Європа повинна діяти розсудливо

Питання передачі Україні ракет Taurus гостро стоїть вже декілька місяців, однак Німеччина все ще висловила готовність передати їх Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався у чому причина.

Під час брифінгу на саміті G20 він заявив, що не хоче брати на себе відповідальність за контроль над цілями ракет, якщо їх будуть використовувати в Україні.

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"Це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для проникнення вглиб Росії", - наголосив канцлер Німеччини.

Taurus / Інфографіка: Главред

При цьому Шольц вважає, що підтримка України є обов'язковою для усіх у Європі, як і у вигляді допомоги, так і в вигляді політичних заяв з чіткими сигналами для країни-агресора Росії. Але завжди, на його думку, повинна бути розсудливість.

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, ще на початку осені 2024 року Олаф Шольц заявляв, що Німеччина не планує постачати Україні ракети Taurus, які здатні долетіти до Москви. Позиція Берліна з цього питання не зазнала змін.

Водночас, як писав Главред, лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться.

Раніше також стало відомо, що, за словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, серед німецьких політиків немає єдності щодо питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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