Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

У ЗСУ розповіли про роботу систем ППО по ворожих цілях.

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В Україні оголошували повітряну тривогу / Колаж УНІАН, АрміяInform

Масована повітряна тривога в понеділок вдень, 29 травня, оголошувалася в більшості областей України через загрозу ракетних ударів.

У Чернігівській області також була оголошена повітряна тривога, при цьому працювали сили ППО, повідомляє ОК "Північ".

"На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій і перебуваєте в укриттях до відбою тривоги", — йдеться в повідомленні.

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РФ обстріляла Чернігівщину / t.me/ok_pivnich1

Крім того, також відомо про атаку російських окупантів на території Сумської області. Там чули вибухи, повідомляє ресурс відстеження повітряної тривоги Радар.

"Сумщина - обстріл прикордонних територій", - йдеться в повідомленні.

Під обстріл РФ потрапила Сумщина / t.me/chomu_truvoga

Ракетні обстріли України

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах України. 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

"Атака на столицю була комбінованою, за різними напрямками. Всього силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Удари по Києву не допущені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

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