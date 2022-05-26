Путін висунув нові умови для деблокади українських портів

Володимир Путін / kremlin.ru, Адміністрація морських портів України

Росія готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. При цьому в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.

Як повідомляє пресслужба Кремля, під час розмови президента-диктатора Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, Путін заявив, що Росію нібито необґрунтовано звинувачують у проблемах з поставками сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Путін упевнений, що криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Керівник Кремля акцентував, що РФ нібито "готова зробити внесок у подолання продовольчої кризи" за умови зняття санкцій з боку Заходу.

Крім того, Путін в черговий раз звинуватив Україну в заморожуванні переговорного процесу.

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НАТО може взяти участь у деблокаді морських портів України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що зараз Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза", - пояснив гарант.

За його словами, Київ вивчає, в тому числі, військовий спосіб деблокади морських шляхів. Держава звертається до країн-партнерів з проханням надати потрібну зброю.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live говорив, що якщо питання деблокади українських портів у Чорному морі буде розглядатися в конкретному порядку, в операції можуть взяти участь сили Північноатлантичного альянсу. Російські міни виловлюють і в Босфорі. Дії РФ можуть становити небезпеку для судноплавства таких держав, як Туреччина, Румунія, Болгарія, а також країн, судна яких проходять по Чорному морю.

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