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Зеленський поставив Путіну жорсткий ультиматум через псевдореферендуми

27 вересня 2022, 23:25

За словами президента, анексія є тим кроком, який ставить Путіна один на один проти людства.

Зеленський Путін
Зеленський поставив Путіну ультиматум / Колаж Офіс президента, УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський висунув російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо визнання "референдумів" та подальших переговорів.

За словами президента України під час засідання Радбезу ООН, якщо Росія визнає результати "референдумів", то йому з Путіним більше немає про що говорити.

"Виклик РФ цих псевдореферендумів, як нормальних, здійснення так званого "кримського сценарію", ще одна спроба анексувати території означатиме, що нам немає про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним", - заявив Зеленський.

За словами президента, анексія є тим кроком, який ставить Путіна один на один проти людства. Тому відповідні сигнали потрібні від кожної країни в світі.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія і колаборанти в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях в період з 23 по 27 вересня проводять, мовляв, референдуми. Вони мають намір "приєднати" українські території до РФ.

Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії. Він також сказав, що Москва збирається визнати "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що після "референдуму" на Донбасі російська влада має намір оперативно оформити всі документи про визнання "результатів голосування".

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, слідуватимуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - сказав Пєсков.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що нібито референдуми Росії на захоплених територіях України виключають можливість подальшого діалогу Києва і Москви. Це небезпечний сигнал від Путіна, який демонструє його неготовність завершувати війну.

Дивіться відео ТСН - в ООН розбиратимуться з намірами РФ анексувати території України

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