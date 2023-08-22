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Економіст пояснив, як падіння курсу рубля б'є по російській нафті і бюджету РФ

Дмитро Відоменко
22 серпня 2023, 01:35
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Як каже Ігор Ліпсіц, у країни-агресора також великі проблеми з переведенням нафтогазової виручки в долари з юане і рупій.
Ліпсіц, Нафта
Падіння курсу рубля б'є по прибутку від продажу РФ нафти / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Падіння курсу рубля частково нівелює прибуток від продажу нафти країною-агресором РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

"Так, це так. Адже ніхто ж не платить податки в бюджет Росії валютою. Людям здається, що якщо експортери отримують валюту, то вони валюту віддають в бюджет. Нічого подібного. Бюджет приймає тільки рублі, тому чим вище курс долара і євро, тим більше рублів вони отримують за свою валютну виручку і, відповідно, більше податків при одній і тій же ставці отримує з виросла рублевої маси державний бюджет. Тому міністр фінансів РФ дуже радіє знеціненню рубля - він вже сказав, що особисто на цьому заробив понад трильйон рублів для поповнення бюджету, і що це дуже добре. Хоча, звичайно, негативні наслідки для економіки громадян ми бачимо. Так що так, в якійсь мірі девальвація гасить падіння виручки", - сказав він.

Як каже Ліпсіц, у країни-агресора також великі проблеми з переведенням нафтогазової виручки в долари з юанєй і рупій.

"Але є ще один момент - кому і за що Росія продає свою нафту і газ. Раніше РФ продавала її за долар і євро, тобто конвертовані валюти, а тепер – за рупію, дирхам і юань. На юані можна практично все купити в Китаї, але конвертацію юанів в долари і євро банк Китаю не дозволяє. З рупіями там взагалі біда, тому що банк Індії це взагалі дуже жорстко забороняє, і тому виходить, що виручка приблизно в 39 мільярдів доларів у Росії в індійських банках, але в рупіях, які ніяк не можуть надійти на валютний ринок Росії, і не можуть поповнити продажі і стабілізувати рубль", – сказав він.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду на відео:

Хто такий Ігор Ліпсіц

Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія.

На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

Падіння рубля

Девальвація російського рубля 12 серпня стала максимальною за останні півтора року повномасштабної війни проти України.

До ослаблення "дерев'яного" привів дефіцит в результаті збільшення військових витрат, падіння доходів від експорту і зростаючої залежності від імпорту.

Центробанк Росії має обмежені можливості для підвищення курсу рубля після масштабної заморозки Заходом близько 300 млрд доларів валютних резервів РФ. Це фактично заблокувало для росіян можливість продавати долари та євро.

У той же час Росія все ще може ефективніше уникати обмежень цін на нафту і збільшувати експортні витрати для збільшення позитивного сальдо рахунків поточних операцій. Другий варіант - контроль за рухом капіталу.

Однак це ще не означає В цілому руйнування економіки Росії, адже країна-агресор здатна обходити енергетичні санкції.

На думку аналітиків, в поточному падінні російської валюти спрацювало обмеження ціни на нафту, яке міжнародне співтовариство впровадило, щоб знизити можливості Росії фінансувати війну.

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нафта ціни на нафту
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