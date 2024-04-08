"Путіну потрібно втерти носа": у Конгресі підтримали удари України по цілях у РФ

"Потрібно змусити Росію заплатити ціну", упевнений Том Суоззі.

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Том Суоззі підтримав удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, Фото: ОП, Facebook/RepTomSuozzi

Член Палати представників США від Демократичної партії Том Суоззі заявив про те, що Україна може завдавати ударів по території Росії.

Як наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода, диктатору Володимиру Путіну "потрібно добряче втерти носа".

Коментуючи інформацію про нанесення Україною ударів по військових цілях у РФ, конгресмен США наголосив, що "потрібно змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку".

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"Знаєте, я не хочу піддавати сумніву політику уряду Сполучених Штатів або українського уряду, але особисто вважаю, що ми повинні змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку. Вони повинні нести відповідальність, тому що єдине, що розуміє Володимир Путін, - це сила, і йому потрібно добряче втерти носа", - додав Суоззі.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по цілях у РФ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ і ГУР атакували відразу три аеродроми в РФ. Українські сили атакували аеродроми в Курську, Енгельсі та Єйську.

Нагадаємо, що в ніч на 5 квітня СБУ і ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозівськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджено.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ. Він зазначив, що росіяни сьогодні отримали нову партію літаків і одразу зазнали втричі більших втрат серед повітряних суден.

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