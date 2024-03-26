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"Путіну потрібне м'ясо": Селезньов сказав, скільки росіян здатні мобілізувати у РФ

Анна Ярославська
26 березня 2024, 03:32
Плани Путіна щодо України стали масштабнішими, а отже, й окупаційну армію РФ може бути збільшено.
Владислав Селезньов, путін, мобілізація в рф
Владислав Селезньов розповів, скільки росіян здатні мобілізувати в РФ і на що вони будуть здатні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Telegram, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може мобілізувати до лав своєї окупаційної армії кілька сотень тисяч військовослужбовців. При цьому не варто сподіватися, що жителі країни-агресора РФ будуть масово чинити опір мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, російська армія вже зараз закликає близько тисячі нових багнетів на добу. Люди добровільно йдуть в армію, тому що 200 тисяч рублів (2 тисячі доларів), які платять на місяць у військах РФ, жителі глибинки більше ніде не отримають.

"Тому досить багато росіян, які із задоволенням підуть заробляти гроші, попутно вбиваючи громадян України. Охочих вистачає. Навіть незважаючи на те, що чимала частина мобілізованих повертається в чорних пакетах або цинкових трунах. А багато хто й не повертається - навіки залишається в українських лісопосадках і полях", - пояснив Селезньов.

Він нагадав, що кілька місяців тому гауляйтер Криму Сергій Аксьонов попередив, що в середині-кінці березня мобілізаційні заходи на окупованому півострові істотно розширяться.

"Таким чином, Аксьонов натякнув, що після закінчення передвиборчої кампанії з "переобрання" Путіна чисельність російського окупаційного угруповання в Україні буде збільшено. І будуть використовуватися, зокрема, драконівські методи і заходи. Добровольців багато, але вони не можуть перекрити всі потреби російської армії", - вважає Селезньов.

Військовий експерт додав, що можлива чисельність російських мобілізованих може бути різною.

"У рамках попередньої хвилі призову в РФ закладали цифру в 320 тисяч військових. Плани Путіна щодо України стали масштабнішими, тому в рамках нової кампанії вже може йтися про мобілізацію кількох сотень тисяч військовослужбовців. Путін не приховує своїх очікувань і бажань, спрямованих на повну окупацію територій України, які в Росії називають "новоприєднаними територіями Російської Федерації", - сказав Селезньов.

"Щоб домогтися своїх цілей, Путіну потрібно м'ясо. Те саме гарматне м'ясо, яке буде виконувати роль штурмових загонів, і має забезпечити Путіну перевагу у війні", - резюмував військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Дивіться інтерв'ю Владислава Селезньова Главреду:

Мобілізація в Україні - останні новини

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарі готуються до розгляду документа в другому читанні та працюють над величезною кількістю правок.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав Верховну Раду ухвалити закон про мобілізацію та поставив під сумнів звільнення від призову до армії чоловіків віком до 27 років. Про це він заявив під час візиту до Києва 18 березня.

Грем наголосив, що українці не повинні ґрунтувати свої рішення про вступ до армії на підставі того, чи продовжує їх підтримувати Вашингтон.

"Що б ми не робили, ви боретеся за себе", - сказав він.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає необхідності мобілізувати 500 тисяч осіб до лав Збройних сил України.

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