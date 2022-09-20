Путіну не вистачає "гарматного м'яса": зі скрипом шукає, кого відправити на війну - Білий дім

У США заявили про підготовку ескалації Володимиром Путіним/ УНІАН, Reuters

Імовірна мобілізація в Росії свідчить про труднощі, які перед нею постали в ході повномасштабної війни в Україні, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Як і у випадку підготовки псевдореферендумів, це відображення труднощів Росії в Україні. Він (Путін) може вдатися до часткової мобілізації, щоб змусити ще більше росіян брати участь у жорстокій війні в Україні", - зазначив він в ході брифінгу.

За словами Саллівана, Росії "потрібно більше людей", причому не тільки на Донбасі, де вони продовжують наступальні дії, але і там, де вони намагаються стримати контрнаступ українських військ.

"Росія зі скрипом шукає, кого б відправити на війну. Це дії не впевненої в собі країни, не прояв сили – якраз навпаки. І США і наші союзники і партнери серед міжнародного співтовариства будуть протистояти цим очевидним зусиллям з боку Росії і твердо підтримувати Україну і її народ", – підкреслив радник Байдена з нацбезпеки.

У свою чергу в Пентагоні заявляють, що заяви лідерів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" про проведення референдумів про приєднання до Російської Федерації є відволікаючим маневром після успішного контрнаступу України, повідомляє CNN.

"Це просто інформаційна операція, яка покликана відвернути увагу від того складного стану, в якому зараз знаходяться російські військові", - заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Райдер назвав заклики до проведення референдумів частиною російської "гри".

"Ми бачили, як вони робили це в 2014 році, і це виглядає приблизно так: спочатку маріонеткові чиновники, як ви бачите в пресі зараз, заявляють, що збираються провести референдуми, а потім вони будуть використовувати це як основу для того, щоб спробувати заявити про легітимність анексії суверенної української території", - сказав він.

За його словами, референдуми не матимуть жодної довіри і не вплинуть на підтримку України з боку США.

"Ніхто не буде сприймати такі фіктивні референдуми з довірою, і США, безумовно, не визнають результати будь-яких фіктивних виборів. Ми продовжимо працювати з Україною і нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм необхідну підтримку", - сказав Райдер.

Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій.

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