Ліквідація Путіна та завершення війни: Кулеба закликав до "депутінізації" Росії

Володимир Путін / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву про те, що ліквідація президента РФ Володимира Путіна достатньо для завершення російсько-українського військового конфлікту. Однак щоб відновити мир і безпеку на Заході, треба очистити російську державу від наслідків впливу його режиму.

Під час свого брифінгу у суботу, 12 березня, він розповів про те, що якщо Путін буде усунутий, то війна Росії проти України може завершитися.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні", - вважає Кулеба.

Втім, на його думку, для відновлення безпеки на Заході буде потрібно очищення Росії від впливу "путінського режиму".

"Для відновлення миру і безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутинізація Росії", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв сказав про те, що президент Володимир Путін може бути відсторонений від влади в результаті перевороту. На його думку, причиною тому може стати провал військового нападу на Україну та ізоляція країни через санкції західного світу.