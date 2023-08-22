"Гризуться між собою": експерт розкрив ймовірний сценарій нового бунту у РФ

У РФ вже тривають процеси, які можна назвати заколотом, вважає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/world/gryzutsya-mezhdu-soboy-ekspert-raskryl-veroyatnyy-scenariy-novogo-bunta-v-rf-10494940.html Посилання скопійоване

Олександр Коваленко не виключив новий бунт в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У країні-агресорі РФ можливий новий військовий заколот, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Однак новий бунт в РФ не буде спрямований проти диктатора Володимира Путіна. Про це він підкреслив під час чату в Главреді.

"Там є групи впливу і відповідні згуртовані пули. Там навіть відбуваються чистки", - підкреслив експерт.

відео дня

При цьому він звернув увагу на те, що в РФ вже тривають процеси, які можна назвати заколотом.

"Але це не є критичною ситуацією для Путіна – його влаштовує несвідома або внутрішньовідомча конфронтація, тому що коли вони гризуться між собою, на Путіна ніхто не звертає уваги. Цар як був святим, так і залишається. Тому так, заколот може бути, але його наслідки слід оцінювати реалістично", - додав Коваленко.

На Росію чекає ще один заколот, Пригожин і ПВК Вагнер будуть його частиною. Про це раніше заявив Михайло Шейтельман. На країну-агресора Російську Федерацію чекає новий заколот, але очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Євгена Пригожина. Російський диктатор Володимир Путін почав чистки в армії країни-агресора Росії, тому що боїться повторення збройних заколотів, подібних до того, який влаштував власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин. Саме через влаштовані Путіним чистки був заарештований колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Вас також може зацікавити: