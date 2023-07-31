Повстання Росгвардії і розкол еліт: правозахисник назвав найбільші страхи Кремля

У РФ може виникнути революційна ситуація, якщо велике невдоволення серед росіян зійдеться у часі з розколом еліт.

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Російський правозахисник Кривенко пояснив найбільші страхи Кремля/ колаж: Главред, фото: скрин, УНІАН

Невдоволення серед росіян може спалахнути у будь-який момент. Зараз протести у країні-агресорці Росії придушуються, але Кремль дуже боїться, що це невдоволення може перекинутися на Росгвардію і може початися розкол між елітами.

Якщо кілька невдалих для Кремля ситуацій збіжаться у часі, і в момент великого невдоволення серед росіян відбудеться розкол в елітах, це може виплеснутися в революційну ситуацію в РФ. Таку думку висловив російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко в інтерв’ю Главреду.

"Потім настають вибори президента РФ в наступному році, і тут треба показати результат. Хоча і вибори теж все під контролем, але це не одне і те ж, що проводити вибори в країні, яка хоч якось довіряє владі. Ось приклад Білорусі – до 2020 року, хоча ніхто не любив президента Лукашенка, вибори проводили. А тут було настільки ясно, що всі проти нього, а він показав результат в 80 відсотків, що викликало обурення в суспільстві", – навів приклад Кривенко.

Він зазначив, що Кремлю важко грати з суспільством, тому верхівка російської влади намагається не перегинати палицю, щоб не викликати масового невдоволення.

"І потім у випадку з військовослужбовцями зростає кількість кримінальних справ, тому що їм заборонили звільнення. І все одно, незважаючи на термін в 10 років, люди все одно біжать. Якщо війна непопулярна і у неї немає сенсу, то військовослужбовець буде воювати з-під палиці. А це означає, що рано чи пізно буде якийсь розвал. Тому, напевно, всі ці фактори враховуються і Кремль все-таки боїться", – наголосив російський правозахисник.

Кривенко додав, що Путін упродовж 20 років свого правління в РФ управляє суспільством за допомогою різних чекістських заходів "спецоперацій". Проте глава Кремля не бере російське суспільство під тотальний контроль, як було у Радянському Союзі, і в Росії ще немає таких масових репресій, як при НКВС і Сталіні під час Великого терору. У РФ зараз блокують різні групи і вогнища, які спалахують, але на кухні ще можна говорити спокійно.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Кривенка Главреду:

Хто такий Сергій Кривенко Сергій Володимирович Кривенко - російський правозахисник. Автор низки статей і матеріалів з альтернативної цивільної служби. З 2002 року - член правління Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства "Меморіал" (заборонений в Росії з 2014 року, організація оголошена "іноагентом"). З 2006 року - координатор, а потім керівник громадської правозахисної ініціативи "Громадянин і армія". З 2011 року - член Московської Гельсінської групи.

Чи можливий розкол в РФ

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що Росії загрожують нові заколоти, у розвідки є дані. Бунт Пригожина дав старт можливій підготовці до нових заколотів у країні-агресорі РФ, ФСБ стежить за поточною ситуацією, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній назвав регіони, які вийдуть зі складу РФ. Повного розвалу Росії, найімовірніше, не буде, але деякі регіони РФ все ж таки можуть відокремитися. Крім того, в країні-агресорі може початися громадянська війна зазначив він.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна. Він зауважив, що спочатку в Росії може бути палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

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