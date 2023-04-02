"Путіна та його поплічників усунуть": опозиціонер розповів про неминучу поразку РФ в Україні

Ключем до поразки російської армії в Україні та знищення путінського режиму стане звільнення українського Криму.

Опозиціонер розповів про неминучу поразку РФ в Україні / Міноборони РФ, сайт Кремля

Майбутня поразка країни-агресорки Росії у війні проти України призведе до ліквідації російського диктатора Володимира Путіна та повного краху його режиму. Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Олександр Осовцов в інтерв'ю Express.

За його словами, ключем до поразки російської армії в Україні та знищення путінського режиму стане звільнення українського Криму, враховуючи його величезне символічне значення для Кремля та росіян загалом.

"Господар Кремля зміг підвищити свою популярність і підвищити легітимність свого правління, анексувавши півострів ще в 2014 році, створивши патріотичну "кримську більшість" серед широких верств населення", - зазначив Осовцов.

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Він підкреслив, що для Путіна і лояльних йому людей захоплення півострова стало символом національного відновлення.

"Якщо цей символ буде знищений, я впевнений, що вся більшість і конструкція ментальності нинішньої Росії теж зруйнується. У ситуації краху цілком реально усунути Путіна і його поплічників", - сказав опозиціонер.

Осовцов зазначив, що такі режими, як путінський, зазвичай руйнуються після військової поразки. Він підкреслив, що продовження боїв на сході України говорить, що цей момент може бути вже близько.

"Російська армія, яку вони представляли як величезну силу, програє під Вугледаром і Бахмутом. Місяць за місяцем вони витрачають в спробах зайняти подібні міста і села. Значить, вони близькі до поразки в цій війні", - додав він.

Хто такий Олександр Осовцов Олександр Осовцов – російський політичний діяч, депутат Державної Думи першого скликання (1993-1995). Виступає проти політики Росії щодо України. З березня 2017 року проживає в Єрусалимі (Ізраїль), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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