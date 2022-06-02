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Путін лікується від запущеної стадії раку - Newsweek

2 червня 2022, 23:54

Путін як і раніше небезпечний, і якщо він дійсно помре, нас чекає хаос. Потрібно зосередитися на цьому, пише ЗМІ.

Володимир Путін
Путін лікується від раку / Фото kremlin.ru

У квітні нинішнього року президент Росії Володимир Путін пройшов курс лікування від запущеної форми раку. У березні на очільника Кремля було скоєно замах, повідомляє Newsweek.

Як повідомляють джерела видання в американській розвідці, за весь час правління Путіна в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби.

"Всі відчувають, що кінець близький", - вважає одне з джерел в розвідці.

У той же час три джерела в розвідці - представник Управління директора Національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВПС і співробітник розвідуправління Пентагону (DIA) - попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американських спецслужб точну оцінку стану здоров'я Путіна.

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"Одне з кращих джерел нашої розвідінформації - контакти президента РФ з третіми особами - в значній мірі вичерпалося в результаті війни в Україні. У Путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Це відсікає доступ до інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах", - констатував співробітник DIA.

Ізоляція Путіна, таким чином, підвищила рівень спекуляцій.

"Ми повинні пам'ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли - або не засвоїли - цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном і Саддамом Хусейном", - застеріг відставний командир ВПС США.

"Путін як і раніше небезпечний, і якщо він дійсно помре, на нас чекає хаос.Слід зосередитися на цьому. Будьте готові", - сказав чиновник з офісу Директора Національної розвідки.

Раніше ексголови британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні заявив, що російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

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