Стало гірше після операції: у РФ розкрили деталі стану здоров'я Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін переніс хірургічне втручання, після чого стан його здоров'я погіршився, повідомив російський політолог Валерій Соловей.

Як пише він у Telegram, операція пройшла 17 травня. Саме тому з 17 по 19 травня Путін не був присутній на інформаційних заходах і підтримував спілкування виключно зі своїм наближеним Миколою Патрушевим.

При цьому під час відсутності російського президента в інформаційному просторі розміщувалися "консерви" з його участю, які були підготовлені заздалегідь, проте сам Путін двічі за цей термін проводив телефонні переговори.

Що відомо про стан здоров'я Путіна

Політолог РФ уточнив, що ближче до вечора 20 травня стан президента погіршився. Стабілізувати його вдалося до ранку 21 травня. В даний час медичний персонал рекомендує йому спокій і радить відмовитися від участі в зустрічах.

Соловей також зазначає, що одним з небагатьох людей, які в курсі того, що відбувається зі станом здоров'я Путіна, є Олександр Лукашенко.

"Лукашенка залучили засвідчити всьому світу, що "пацієнт швидше живий, ніж мертвий", і зазвичай за новий "кредит" для свого режиму від Росії картопляний лось підтвердить що завгодно. Не виключено, що Лукашенко навіть може заприсягтися могилою свого рідного батька, який, за словами самого Олександра Григоровича, загинув під час Великої Вітчизняної війни років за десять до його народження, що напівтруп Путін повністю здоровий і проводить з ним цікаві бесіди, спускаючись на байдарках по тому самому горезвісному "Бочаровому струмку" аки на лижах взимку", — написав Соловей.

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Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом президенту РФ Володимиру Путіну належить хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі.

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