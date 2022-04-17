Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі

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Президент РФ Володимир Путін усуває ризики можливої змови в Кремлі. Деякі родичі наближених до глави РФ осіб фактично утримуються в заручниках, розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

"Йдеться про батьків, дітей, дружин. Тобто ці люди знаходяться "під наглядом" на окремих квартирах з метою забезпечення, скажімо так, безпеки першої особи і з розумінням, що в разі чого сім'я буде знищена. Це в стилі КДБ", - повідомив він в інтерв'ю Фактам.

Експерт також підтвердив інформацію про полювання на відьом, яке Путін нещодавно влаштував серед свого оточення.

"Суркова кілька днів тому заарештували, Сергія Беседу перевели з-під домашнього нагляду в Лефортово, Шойгу довгий час не з'являється на публіці, є інформація, що у нього інфаркт. І це тільки перші особи", - розповів він.

За словами співрозмовника, такі дії пов'язані з повним провалом українського напрямку в результаті того, що інформація керівництву РФ подавалася недостовірна, спотворена відповідно до бажань верхівки Кремля, а виділені кошти розкрадалися у величезних обсягах, при цьому розроблені плани захоплення України виявилися низької якості з серйозними прорахунками.

"Список претензій там досить великий. Якщо виникне необхідність знайти винного за програш у війні, це і будуть ось ці чиновники і генерали. Їх взяття під варту спрямовано на те, щоб запобігти втечі, а також вибивати необхідну інформацію. Всі ці арешти не пов'язані з можливим заколотом, а з пошуком і виявленням винних за невдалу операцію в Україні, щоб при необхідності видати їх суспільству, представивши українськими агентами", - додав Несходовський.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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