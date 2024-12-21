Путін поводився дивно під час прямої лінії: експерт вказав на хворобу диктатора

На думку експертів, Путін зараз виглядає не дуже добре і почувається так само.

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Путін поводився неординарно під час конференції, вважають експерти / Колаж: Главред, фото: скрін, Kremlin.ru

Про що мова:

У Путіна, на думку Сидельнікова, прогресує ментальна хвороба

Диктатор поводився дивно під час звернення, що теж може свідчити про вади самопочуття

Так звана "пряма лінія" російського диктатора Володимира Путіна є лише зрежисованим шоу, яке, за словами Андрія Сидельнікова, лідера міжнародного руху "Говорите громче!", демонструє його психологічні проблеми.

В розмові з каналом FREEДОМ Сидельніков зазначив, що звинувачення Путіна на адресу президента України в "нелегітимності" є проявом психологічного комплексу. Причина цього — ізоляція Путіна від світових лідерів, які не прийняли його до свого "клубу".

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"Ментальна хвороба у нього прогресує. Складне дитинство у підворітті дає сьогодні про себе знати. Він не награвся, мабуть, у війнушку солдатиками… Часто буває, коли в літньому віці люди впадають у дитинство. У нього така історія почалася, мабуть, уже досить давно, і прогресує. Тому обговорювати конкретно його заяви, мені здається, немає жодного сенсу, тому що дійсно людина хвора", — вважає гість ефіру.

Окрім цього, на думку експерта, Путін, беручи участь у такому форматі, насолоджувався своєю владою та уявною силою, водночас виявляючи неадекватні реакції.

"Десь він нібито жартує, намагається таким свійським хлопцем здатися, але це вже справді старечий маразм, як мінімум, коли він абсолютно неадекватно реагує на запитання. Хоча питання всі узгоджені. Ми чудово знаємо, як організовуються такі "прямі лінії". Там немає жодного питання, яке б не було б узгоджено і випадково його поставив би один чи інший журналіст. Тому всі питання проговорені. Домашні заготовки виготовлені. Щобільше, йому підказували цифри та моментально орієнтували з тих чи інших речей", — коментує лідер міжнародного руху "Говорите громче!".

Своєю чергою політтехнолог Михайло Шейтельман, коментуючи ситуацію для 24 Каналу, звернув увагу на те, що Путін понад два тижні не з'являвся на публіці після саміту БРІКС у Казані та форуму на Валдаї. Він припустив, що це сталося через проблеми зі здоров’ям, які вимагали допомоги лікарів і ліків.

"Очевидно, що йому потрібна допомога якихось ліків та лікарів. Не знаю яких точно, але цього разу було щось серйозне, якщо зник на 2 тижні",– наголосив Шейтельман.

Однак у розпал ударів ракетами ATACMS по території Росії було необхідно заспокоїти російську армію, тому терміново створили відео, в якому Путін оголошує про балістичну ракету "Орешник".

За словами Шейтельмана, це відео знімали поспіхом і, можливо, частково використовували технології штучного інтелекту.

"Вони зняли не реальну картинку. Використали штучний інтелект. Це справжній Путін, але зняли лише частину його тіла. Вочевидь, він зараз виглядає не дуже добре і почувається так само. Зображення рук якраз зібрали в цілу картинку на монтажі",– зазначив Михайло Шейтельман.

ЗМІ також публікували "свіжі" відео Путіна із зустрічами з регіональними лідерами, проте аналіз розмов показав, що ці кадри могли бути записані рік або пів року тому.

Чутки про хворобу Путіна - що відомо

Як розповідав Главред, ЗМІ розкрили страшний діагноз очільника РФ. ЖуПутіна знайшли ознаки смертельної хвороби.

А під час звернення увечері 21 листопада поведінка Путіна здивувала журналістів. У Bild помітили, що диктатор записав відео, під час якого абсолютно не рухав руками чи пальцями.

Також і США розкрили несподіваний діагноз очільника Кремля. Американський адвокат Ед Стір, який працював прокурором і спеціалізувався на організованій злочинності та корупції стверджує, що у Путіна цілий "букет хвороб".

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Хто такий Андрій Сидельников Андрій Сидельников – політик, лідер російського молодіжного опозиційного руху "Пора", лідер міжнародного руху " Говоріть голосніше!", лондонський політемігрант.

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