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Путін підписав указ про призов: в армію наказали набрати понад 130 тисяч росіян

Руслана Заклінська
30 вересня 2024, 14:40
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Кількість призовників зросте на 3000 осіб порівняно з минулорічною осінньою кампанією в РФ.
Путін підписав указ про призов: в армію наказали набрати понад 130 тисяч росіян
Кількість призовників зросте на 3000 осіб порівняно з минулим роком / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на строкову військову службу, який стартує 1 жовтня. В рамках цієї кампанії планують призвати 133 тисячі осіб. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правових актів РФ.

В Росії призиватимуть громадян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. В рамках цієї кампанії планують призвати 133 тисячі осіб, що на 3000 більше, ніж минулого року.

У Генштабі Збройних сил РФ запевняють, що призовників не відправлятимуть на війну в Україну. Проте щодо їхньої присутності в регіонах, таких як Курська область, яку частково контролюють ЗСУ, інформації не надано.

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Крім цього, у ворожому Генштабі заявили, що особливістю цього призову є можливість оскарження рішень призовних комісій у досудовому порядку.

Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол. У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Міноборони Росії чинить тиск на Володимира Путіна, вимагаючи оголошення нової хвилі мобілізації для поповнення втрат. За даними The Wall Street Journal, ще на початку 2024 року Путін відхилив цю ідею перед інавгурацією, віддавши перевагу залученню добровольців та підвищенню виплат новобранцям. Проте ці заходи не дали результату і нестача військ залишається проблемою для Кремля.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія не планує нової хвилі мобілізації найближчим часом, оскільки Володимир Путін побоюється дестабілізації режиму. Після подій у Курській області в серпні 2024 року йшли розмови про мобілізацію, але Кремль вирішив уникнути цього через загрозу суспільного невдоволення.

Крім цього, у Білорусі з 30 вересня розпочато новий етап перевірки бойової готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони, повідомило Міноборони. Також планується залучення всіх полігонів ЗС РБ та призов резервістів.

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