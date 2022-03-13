В ОП розповіли про ймовірні терміни зустрічі Зеленського з Путіним

В ОП оцінили перспективи зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Фото Reuters

Зустріч президентів України і Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону в неділю, з українського боку роблять все, щоб вона відбулася якомога швидше.

"Я думаю, що нам вже не так довго до цього йти. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але будемо намагатися, щоб це було якомога швидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", - зазначив радник глави ОП.

За його словами, в даний час триває пошук місця проведення переговорів між лідерами України і Росії з точки зору гарантій безпеки і напрацювання пакету домовленостей, який буде враховувати виключно важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, узгоджені попередньо, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору", - сказав представник ОП.

Подоляк додав, що Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої зустрічі президентів України і РФ.

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Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон і Олаф Шольц в суботу, 12 березня, провели спільні телефонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним. На порядку денному була війна в Україні.

Шольц і Макрон зажадали у Путіна невідкладного припинення бойових дій в Україні.

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