Ракети з дальністю 150 км для HIMARS поставлять Україні: США оголосять про рішення 3 лютого - WSJ

США передадуть Україні ракети GLSDB - їх дальність більше всіх ракет, які надавалися Києву в рамках військової допомоги під час війни з Росією.

Україна отримає ракети дальністю 150 км для HIMARS / Колаж SAAB, DVIDSHUB Flickr

Офіційний Вашингтон 3 лютого може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який вперше включатиме ракети GLSDB з дальністю 150 кілометрів. Українські військові зможуть використовувати їх у реактивних системах залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє The Wall Street Journal, США до кінця тижня, швидше за все, анонсують новий пакет військової допомоги Україні з далекобійними ракетами. Очікується, що це відбудеться 3 лютого.

За даними журналістів, ракети GLSDB відправлять в Україну в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Озброєння, які йдуть за цією програмою, зазвичай доставляються довше, ніж інша зброя, яка знаходиться на складах США.

Примітно, дальність ракет GLSDB - 150 кілометрів. Дальність пуску цих ракет вище інших ракет, що раніше постачалися Києву.

Бійці сил оборони України зможуть використовувати їх для ударів з РСЗВ HIMARS.

Далекобійні ракети GLSDB для України

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України на суму 2 мільярди доларів.

Київ отримає перші далекобійні ракети GLSDB.

За інформацією Reuters, Вашингтон відмовив Києву в постачаннях ракет ATACMS, дальність яких становить до 300 км.

"Велика дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - зазначили журналісти.

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