УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Карлик піде в безодню": астролог назвав терміни смерті Путіна і розкрив моторошні деталі

10 липня 2022, 18:35

Як розповів відомий астролог Влад Росс, кінець нинішнього господаря Кремля може бути жахливим.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін може незабаром бути убитий. Не виключено, що це може статися в серпні поточного року.

Як розповів відомий астролог Влад Росс, кінець нинішнього господаря Кремля може бути жахливим. Про це провидець розповів в інтерв'ю УНІАН.

"З середини липня до середини вересня Марс буде перебувати в будинку влади РФ. Це говорить про вбивства і повалення. Між 8 і 16 серпня буде ще й повний місяць, виходить певна хрестова ситуація. Тобто серпень - це той місяць, коли можуть повалити і вбити Путіна", - зазначив він.

Разом з тим співрозмовник не виключив, що до 7 жовтня російського диктатора може вже не стати. Астролог нагадав про пророцтво ченця, який в Середньовіччі передбачив, що "Карлик буде правити на троні після титану і піде в безодню".

"А безодня - це вода. У Путіна все почалося з підводного човна, так і закінчиться. Є всі шанси, що його десь втоплять", - додав Росс.

читайте такожЕксдепутат Держдуми розповів про ймовірного наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін Влад Росс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:27

Близько 500 окупантів стріляли в безпілотник: виявилося, що збили свій дрон

19:23

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

19:21

ЗСУ просуваються на півдні і відбили штурм РФ на Донбасі: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Як сварки демократів і республіканців можуть підсунути нову свиню УкраїніПогляд

18:59

На Заході заговорили про наступника Путіна і дали тривожний прогнозВідео

Реклама
18:41

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

18:40

Як схуднути за тиждень і що категорично не можна їсти

18:35

"Карлик піде в безодню": астролог назвав терміни смерті Путіна і розкрив моторошні деталіВідео

18:34

Заліз на сцену і кинувся до співака: в Росії прямо на концерті напали на Леоніда АгутінаВідео

18:19

У Росії знову підрахували гроші Лободи і знову заявили, що "все погано"

18:09

РФ не вистачає сил і ресурсів: у Зеленського назвали терміни закінчення війниВідео

18:05

Гороскоп на завтра 11 липня 2022: Близнюкам - обман, Скорпіонам - проблеми, Стрільцям - таємна інформаціяВідео

17:51

В Україні запроваджують нові штрафи з 11 липня: що чекає курцівВідео

17:43

"Додому, тварюки": групу Бі-2 освистали на стадіоні "невинні росіяни"Відео

17:38

"Неприпустимий вчинок": в НОК "припечатали" Петренка, який зашкварився участю в шоу у РФ

17:24

Співав не він: пісні Майкла Джексона видаляють з музичних платформВідео

17:19

Леся Нікітюк розпекла на всі корки бренд Dolce & Gabbana, який співпрацює з Кіркоровим

17:18

"Почнеться пекло і буде багато смертей": астролог назвала дати небезпеки для України у війні з РФВідео

17:10

Гороскоп на серпень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Тільцям - знаки долі, Левам - переїзд, Стрільцям - підступи суперниківВідео

17:06

Аудиторія ахнула: у мережі з'явилося відео, як співачка Лоліта поводиться в аеропортуВідео

Реклама
17:01

Рф оголосила "паузу" у війні, бо Україна збила темпи підготовки до наступу - АрестовичВідео

16:59

Загибла спортсменка тренувалася з батьком: деталі ракетного удару РФ по Кривому РогуВідео

16:40

Заплакана солістка "Казки" показала зруйновану росіянами свою школу в Харкові

16:37

Ціль знищено: під Горлівкою ЗСУ збили вертоліт окупантів РФВідео

16:26

У Києві любителька Путіна напала на дітей, які збирали гроші для ЗСУ: її неабияк пошарпали свідкиВідео

16:24

Україну заллє і завалить великим градом: синоптики попередили про нову стихіюВідео

15:59

Поламали тактику РФ: ЗСУ знищують по ворожому складу з БК щодняВідео

15:40

Нова хвиля битви за Донбас буде через 5-6 днів: експерт пояснив наслідки ударів ЗСУ по складах ворогаВідео

15:39

Прикмети на 11 липня: що не можна робити і як залучити удачу напередодні Петра і ПавлаВідео

15:34

Росії не потрібні українські міста - Україну прийшли стерти з лиця земліПогляд

15:32

Вибухами рознесло казарми Росгвардії, в окупантів втрати: подробиці удару по ХерсонуВідео

15:31

Був алкоголь і спеціальні наркотики: на вечірці Шольца могли ґвалтувати дівчат - ЗМІВідео

15:14

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: швидкий рецептВідео

14:59

Видавити ворога з півдня і "закрити" Крим: експерт оцінив постачання нових HIMARS для ЗСУВідео

14:57

Астропсихолог розповіла, чому путінському посіпаці Медведєву загрожує смерть

14:46

"Буде багато жертв": екстрасенс спрогнозувала терміни найкривавішого періоду у війні в УкраїніВідео

14:35

Удар по складу ворога в Новій Каховці: більше сотні окупантів ліквідовані, близько 200 - пораненіВідео

14:34

"Пропускає ППО": ЗСУ накрили ракетними ударами базу Росгвардії в ХерсоніВідео

14:22

Погано розмовляю англійською: російська чемпіонка Уіблмдона відмовилася визнавати провину Путіна у війніВідео

14:20

Дивовижна користь кукурудзи: кому вона зміцнить здоров’я, а кому варто терміново викинути її з раціону

Реклама
13:42

Після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти підуть на Сіверськ – Die Welt

13:37

З днем народження мужчині - листівки, красиві привітання і прикольні картинки татові, чоловікові, другу

13:24

Украплюються в Бердянську: окупанти вивозять техніку з МаріуполяВідео

13:15

Росіяни розстріляли з танка 56 пенсіонерів, тепер демонстративно їх ховають "для прикриття" – ГайдайВідео

13:03

Через війну дитина більше не може ходити: моторошна історія евакуації сім'ї з Київщини

12:54

Російські військові розбомбили батальйон "ДНР" на Донеччині - перехват СБУВідео

12:30

Дрони зіграють ключову роль у війні України з Росією напередодні битви за Слов'янськ – ВВС

12:19

Неймовірна користь огірків, про яку ви не знали: кому потрібно терміново включити в раціонВідео

12:15

Хотіла показати "вміння російської жінки": дружину Пєскова висміяли у мережі за фото зі зброєю НАТО

11:49

Палять тіла, б'ють і ґвалтують: на Запоріжжі окупанти доводять своїх же солдатів до суїциду

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти