"Карлик піде в безодню": астролог назвав терміни смерті Путіна і розкрив моторошні деталі

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін може незабаром бути убитий. Не виключено, що це може статися в серпні поточного року.

Як розповів відомий астролог Влад Росс, кінець нинішнього господаря Кремля може бути жахливим. Про це провидець розповів в інтерв'ю УНІАН.

"З середини липня до середини вересня Марс буде перебувати в будинку влади РФ. Це говорить про вбивства і повалення. Між 8 і 16 серпня буде ще й повний місяць, виходить певна хрестова ситуація. Тобто серпень - це той місяць, коли можуть повалити і вбити Путіна", - зазначив він.

Разом з тим співрозмовник не виключив, що до 7 жовтня російського диктатора може вже не стати. Астролог нагадав про пророцтво ченця, який в Середньовіччі передбачив, що "Карлик буде правити на троні після титану і піде в безодню".

"А безодня - це вода. У Путіна все почалося з підводного човна, так і закінчиться. Є всі шанси, що його десь втоплять", - додав Росс.

читайте такожЕксдепутат Держдуми розповів про ймовірного наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: