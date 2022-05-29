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Шантажував не давати зброю: яку угоду пропонував Путін Заходу за спиною в України

29 травня 2022, 14:21

Кремль переконував західні держави дозволити захопити українські Донецьку та Луганську області взамін на те, що РФ розблокує порти для вивезення зерна.

Путін шантажував Захід не давати Україні зброю, нав’язуючи свій "план" – МВС/ Reuters

Росія шантажувала західні держави, вимагаючи у них не постачати зброю Україні в обмін на те, що РФ, мовляв, розблокує морські порти для вивезення зерна.

Про це заявив радник голови міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. Відповідний допис він оприлюднив у Telegram. Він наголосив, що Росія минулого і позаминулого тижня намагалася посіяти розбрат на Заході і похитнути позицію інших держав щодо війни в Україні.

РФ хотіла, щоб західні держави припинили надавати Україні ракети, а також щоб там відбувся розкол у питанні санкцій.

"За моєю інформацією, росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на рубежі Луганської і Донецької областей, після того сідають за переговори, розблоковують порти для вивезення зерна і пропонують нові умови для енергоносіїв", – зазначив радник голови МВС.

Він нагадав, що окупанти мали незначний успіх на фронті останнім часом.

"Враховуючи деякий маленький успіх минулого тижня на фронті – ці заяви звучали дуже привабливо. Плюс заступник Лаврова сказав, що Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна", – написав Андрусів.

Проте західні партнери добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв, наголосив радник очільника МВС.

"Тому ключове завдання – завдати йому (Путіну – ред.) військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", – наголосив Андрусів.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині не дасть для РФ ніякої суттєвої переваги. Росія намагається отримати контроль над усією областю у її адмінмежах, тому кидає усі сили на штурм міста. Та навіть якщо їй вдасться це зробити, на захоплення Сєвєродонецька армія РФ віддасть занадто багато сил, і ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.

Також раніше повідомлялося, що російські війська внаслідок наступу ЗСУ Півдні зазнали сильних втрат, змушені були відступити і тепер обороняються на невигідних для них рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

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