Шантажував не давати зброю: яку угоду пропонував Путін Заходу за спиною в України

Путін шантажував Захід не давати Україні зброю, нав’язуючи свій "план" – МВС/ Reuters

Росія шантажувала західні держави, вимагаючи у них не постачати зброю Україні в обмін на те, що РФ, мовляв, розблокує морські порти для вивезення зерна.

Про це заявив радник голови міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. Відповідний допис він оприлюднив у Telegram. Він наголосив, що Росія минулого і позаминулого тижня намагалася посіяти розбрат на Заході і похитнути позицію інших держав щодо війни в Україні.

РФ хотіла, щоб західні держави припинили надавати Україні ракети, а також щоб там відбувся розкол у питанні санкцій.

"За моєю інформацією, росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на рубежі Луганської і Донецької областей, після того сідають за переговори, розблоковують порти для вивезення зерна і пропонують нові умови для енергоносіїв", – зазначив радник голови МВС.

Він нагадав, що окупанти мали незначний успіх на фронті останнім часом.

"Враховуючи деякий маленький успіх минулого тижня на фронті – ці заяви звучали дуже привабливо. Плюс заступник Лаврова сказав, що Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна", – написав Андрусів.

Проте західні партнери добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв, наголосив радник очільника МВС.

"Тому ключове завдання – завдати йому (Путіну – ред.) військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", – наголосив Андрусів.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення міста Сєвєродонецьк на Луганщині не дасть для РФ ніякої суттєвої переваги. Росія намагається отримати контроль над усією областю у її адмінмежах, тому кидає усі сили на штурм міста. Та навіть якщо їй вдасться це зробити, на захоплення Сєвєродонецька армія РФ віддасть занадто багато сил, і ЗСУ зможуть піти у контрнаступ.

Також раніше повідомлялося, що російські війська внаслідок наступу ЗСУ Півдні зазнали сильних втрат, змушені були відступити і тепер обороняються на невигідних для них рубежах в районі населеного пункту Костромка на Херсонщині.

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