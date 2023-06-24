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"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

Анна Ярославська
24 червня 2023, 10:50 оновлено 24 червня, 10:55
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Частину розпоряджень від імені президента віддає Микола Патрушев, він же контролює та координує дії силовиків та частково керівництва військового блоку.
Володимир Путін, Микола Патрушев
Путін з учорашнього дня нібито не ухвалив жодного рішення і фактично самоусунувся / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкрито закликав до заколоту в Росії та вимагає розправи над міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим. При цьому російський диктатор Володимир Путін, хоча регулярно отримує звіти про те, що відбувається, з учорашнього дня не ухвалив жодного рішення і фактично самоусунувся. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Керівництво із силового блоку на чолі з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим вважає, що заколот Пригожина повинен бути жорстко придушений. Путіну надали кілька варіантів силової нейтралізації бунтівників, але він відмовився навіть обговорювати ці варіанти. Президент практично самоусунувся від вирішення поточної кризи", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, частину розпоряджень від імені президента віддає Микола Патрушев, він же контролює та координує дії силовиків і частково керівництва військового блоку.

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"Вночі від кількох впливових людей з оточення президента Патрушеву надійшла пропозиція взяти повний контроль над управлінням країною в свої руки, але поки секретар Радбезу відмовився від пропозиції", - повідомили на каналі.

Також, за даними генерала СВР, Шойгу і Герасимов отримали від Патрушева підтримку.

"Патрушев під час наради заявив, що вважає неможливим сценарій захоплення влади в Росії Пригожиним. На думку секретаря Радбезу, у керівництва ПВК Вагнера немає для цього сил і засобів. Після доповіді про взяття Ростова під контроль ПВК Вагнера Путін відправився спати", - додали на каналі.

Що відбувається в Росії

23 червня ввечері ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив кадрових військових Міноборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. За його словами, тепер 25 тисяч вагнерівців мають намір розібратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові, а також інших містах РФ почала з'являтися військова техніка. У Кремлі сказали, що Путін "в курсі ситуації". ФСБ порушила кримінальне провадження проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

Вагнерівці, ймовірно, рухаються колонами на Москву.

24 червня Пригожин вранці сказав, що бойовики Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в місті Ростов-на-Дону. За його словами, за ніч вони збили 3 літаки військ РФ.

ПВК Вагнера вже у Воронежі та, ймовірно, контролюють місто.

У Москві, Підмосков'ї та Воронезькій області запровадили режим контртерористичної операції.

Інші новини:

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