УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

Анна Ярославська
16 червня 2023, 13:05 оновлено 16 червня, 13:05
327
Господар Кремля зустрівся з лікарями і намагався у них дізнатися, скільки йому ще залишилося жити.
Путина
У Путіна в головному мозку нібито виявили метастази / фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін хворий, і ситуація погіршується. У четвер, 15 червня, лікарі повідомили російському диктатору, що у нього в головному мозку були виявлені метастази. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Президент, за словами очевидців, був буквально розчавлений цією новиною й лише намагався дізнатися, "скільки залишилося?", але у відповідь медики підбадьорили його, сказавши, що можна і потрібно боротися, нібито "шанси є", - йдеться у повідомленні.

На каналі зазначають, що лікарі знали про метастази в головному мозку у президента вже деякий час, але за рекомендацією людей з близького оточення і сім'ї не поспішали ставити його до відома.

відео дня

"Тепер Путін знає, і як це знання вплине на його модус ухвалення рішень, буде зрозуміло найближчим часом", - резюмував генерал СВР.

Що відомо про хворобу Путіна

У квітні генерал СВР писав, що лікарі змінили стратегію лікування російського диктатора Володимира Путіна, тому що попередні дві терапії не дали результату. Нові препарати дали несподівану "побочку" - у господаря Кремля нібито трапився нервовий зрив.

29 травня повідомлялося, що Путін викликав чергових медиків. Диктатор поскаржився на сильний тремор правої руки, "посмикування" верхньої повіки правого ока і сильне запаморочення. Потім господар Кремля нібито впав у ступор.

У червні Путін отримав результати обстеження, і вони виявилися невтішними. Стан здоров'я російського президента продовжує погіршуватися, а лікування не допомагає.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає через небезпечне захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Путін новини Путін хворий
Реклама

Головне за день

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРН

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРН

13:12 Світ
"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

12:42 Україна
Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на Бахмут

Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на Бахмут

12:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:25

Не стримували сліз: Мішина вперше за 2,5 роки зустрілася зі своєю мамою із окупованого Криму

13:12

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРНВідео

13:05

"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

12:59

Гороскоп на завтра 17 червня 2023: Рибам - раптовий заробіток, Тельцям - спокусаВідео

12:42

"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала балістикою: всі подробиціУ Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала балістикою: всі подробиці
12:24

Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на БахмутВідео

12:23

Назвав фекаліями: глава "Першого каналу" порівняв Голлівуд з кіностудією в РФ

12:22

"Війну програєш і в Україні, і в РФ": у Мережі дізналися про сварку Путіна і Патрушева

12:20

Чому не можна прати у п’ятницю: що означає древня прикмета

Реклама
12:04

Війна затягнеться ще на два роки, Путін хоче стати автором Третьої світової – МорозовЕксклюзив

11:17

Ютубер придумала геніальний прийом очищення плінтусівВідео

11:06

Розвідка Британії підтвердила ліквідацію генерала РФ в Україні

11:02

Бійці ЗСУ штурмували війська РФ в районі Вугледара і взяли ряд позицій - Генштаб

10:59

"Дві доби боровся з повінню": на Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожайВідео

10:45

В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл РамафосаВідео

10:15

Не від світу цього: астролог Влад Росс назвав три найдивніші знаки зодіакуВідео

10:14

Люди страждають по сей день: для чого СРСР засаджували отруйним борщівником

10:10

Чому огірки ростуть гачком і що зробити, щоб вони стали рівнимиВідео

09:56

Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕСВідео

09:44

Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

Реклама
09:19

На зустрічі з "воєнкорами" Путін дещо забувПогляд

08:47

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал МілліВідео

08:41

У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завданьВідео

08:36

Жінка змішала сіль і миючий засіб: її відео набрало 8 млн переглядівВідео

08:08

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

07:52

ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

07:22

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

06:59

Лепсам хочеться взяти участь у геноцидіПогляд

06:42

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронаВідео

06:30

Як сказати українською "взгрустнулось": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

05:30

Як отримати хороший урожай солодкого перцю: прості поради для кожного дачника

04:40

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – ФесенкоВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 червняВідео

03:40

Які речі роблять стрункішою фігуру: як скинути пару кілограм за допомогою одягуВідео

03:15

Зірка серіалу "Слуга народу" пожаліла "хороших росіян" у Швеції

02:50

Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму - ФесенкоВідео

02:20

Гірше, ніж після Фукусіми: Кошарна розповіла про наслідки можливої аварії на ЗАЕС

01:35

Експерт попередила про новий план шантажу Києва окупантами в плані ЗАЕС

Реклама
00:15

Експерт розповіла про фукусімський сценарій у разі аварії на ЗАЕСВідео

00:02

У РФ знайшли досиліконове фото "страшно" красивої "місіс Росії"

15 червня, четвер
23:37

Росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARSВідео

23:29

"Упс, ще вагітна": дружина Чмерковського поділилася сильно пузатим фото

23:06

Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війнуВідео

23:05

"Екторе, ти пішов з життя": у мережі попрощалися з відомим шеф-кухарем

22:43

Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - ГуменюкВідео

22:38

Жінка обрала смішне ім'я для майбутньої дитини: усім друзям зірвало дах

21:58

Танки не витримають: Путін боїться снарядів із ураном, які вже має УкраїнаВідео

21:50

"Останній бій": на 1+1 Україна відбудеться премʼєра документального проєкту ТСН

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти