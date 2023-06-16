"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

Господар Кремля зустрівся з лікарями і намагався у них дізнатися, скільки йому ще залишилося жити.

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У Путіна в головному мозку нібито виявили метастази / фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін хворий, і ситуація погіршується. У четвер, 15 червня, лікарі повідомили російському диктатору, що у нього в головному мозку були виявлені метастази. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Президент, за словами очевидців, був буквально розчавлений цією новиною й лише намагався дізнатися, "скільки залишилося?", але у відповідь медики підбадьорили його, сказавши, що можна і потрібно боротися, нібито "шанси є", - йдеться у повідомленні.

На каналі зазначають, що лікарі знали про метастази в головному мозку у президента вже деякий час, але за рекомендацією людей з близького оточення і сім'ї не поспішали ставити його до відома.

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"Тепер Путін знає, і як це знання вплине на його модус ухвалення рішень, буде зрозуміло найближчим часом", - резюмував генерал СВР.

Що відомо про хворобу Путіна

У квітні генерал СВР писав, що лікарі змінили стратегію лікування російського диктатора Володимира Путіна, тому що попередні дві терапії не дали результату. Нові препарати дали несподівану "побочку" - у господаря Кремля нібито трапився нервовий зрив.

29 травня повідомлялося, що Путін викликав чергових медиків. Диктатор поскаржився на сильний тремор правої руки, "посмикування" верхньої повіки правого ока і сильне запаморочення. Потім господар Кремля нібито впав у ступор.

У червні Путін отримав результати обстеження, і вони виявилися невтішними. Стан здоров'я російського президента продовжує погіршуватися, а лікування не допомагає.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає через небезпечне захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

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