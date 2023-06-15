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Путіну готують подарунок на день народження: у Мережі з'ясували, до чого тут Донбас

Анна Ярославська
15 червня 2023, 10:29 оновлено 15 червня, 10:35
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Вчора Путін провів дві наради з представниками керівництва силового та військового блоків. Диктатора знову "нагодували" нездійсненними обіцянками.
Володимир Путін
Володимиру Путіну знову пообіцяли "захопити" Донбас / Колаж: Главред, фото: скріншот

У жовтні 2023 року російському диктатору Володимиру Путіну виповниться 71 рік. І російські окупаційні війська готують йому "дорогий подарунок". А саме - в черговий раз пообіцяли захопити весь український Донбас. Це не перші терміни, які озвучували в Кремлі. Щоразу після провалу армії РФ вони переносилися.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, вчора Путін провів дві наради з представниками керівництва силового і військового блоків.

"Путіна заспокоїли, підтвердивши, що український контрнаступ поки ні до чого не призвів, крім втрат з боку противника, а щодо власних перспектив, керівництво військового блоку пообіцяло президенту "звільнити" Донбас до 7 жовтня цього року, якраз до дня народження Путіна, зробивши йому такий дорогий подарунок", - йдеться у повідомленні.

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За даними каналу, після цих обіцянок Путін "підбадьорився і повеселів".

"Однак веселощів вистачило не надовго. Після питання, яким чином військове керівництво збирається досягти таких результатів, президент почув щось невиразне і невпевнене, та одразу знову зажурився", - пише генерал СВР.

За даними каналу, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев поскаржився на ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Мовляв, той відмовляється виконувати його розпорядження і оголошує це привселюдно, тим самим вносить сум'яття в уми частини російських еліт.

"Патрушев заявив президенту, що методи впливу Путіна на Пригожина не ефективні й варто перейти до ухвалення жорсткіших рішень. Секретар Радбезу повідомив, що Пригожин діє, заручившись підтримкою досить впливової групи, яка об'єднує представників різних елітних фракцій та надала голові ПВК Вагнера певні гарантії взамін на координацію дій з розбалансування системи. Після доповіді Патрушева президент засумував ще більше і закрив нараду", - резюмували на каналі.

Як повідомляв Главред, ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в черговий раз побічно підірвав режим кремлівського диктатора Володимира Путіна, критикуючи бюрократичну машину в РФ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це, найімовірніше, пов'язано з образою на те, що він не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що за Пригожиним можуть стояти брати Ковальчуки - досить впливові фігури в оточенні диктатора Володимира Путіна.

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