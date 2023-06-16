'Війну програєш і в Україні, і в РФ': у Мережі дізналися про сварку Путіна і Патрушева

Господар Кремля нібито хоче віддати прикордонні Бєлгородську, Курську та Брянську області під контроль бойовиків Кадирова. Патрушев категорично проти.

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Путін і Патрушев посварилися через Кадирова - Генерал СВР / Колаж: Главред, фото: скріншот, Радбез РФ

Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін сильно розійшовся в думках з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Причина в тому, що господар Кремля хоче віддати під контроль глави Чечні та його бойовиків Бєлгородську, Курську та Брянську області Росії. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, під час наради з представниками керівництва силового блоку Путін поділився своїми планами залучити чеченських бойовиків Рамзана Кадирова для боротьби з "диверсантами" в Бєлгородській області. Проти цього рішення різко виступив Микола Патрушев. Він сказав, що ситуацію можна взяти під контроль, не залучаючи "кадировців".

"Патрушев вважає, що "кадировці" не обмежаться "захистом кордону" і значно вплинуть на криміногенну ситуацію в області, на що президент заявив, що він не лише не побоюється подібного повороту подій, але і сам запропонує Кадирову взяти під контроль" ласі шматки", і якщо його бійці стабілізують ситуацію на кордоні в Бєлгородській області, то надалі отримає контроль над регіоном і в мирний час, а взагалі у нього (Путіна) в планах віддати і прикордонні Курську та Брянську області під контроль бійців, - йдеться в повідомленні.

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Генерал СЗР стверджує, що Патрушев був категорично проти такого плану Путіна.

"В кінцевому підсумку Патрушев сказав Путіну, що це абсурд просити чеченців, щоб вони захищали росіян від українців, передаючи при цьому Кадирову на відкуп російські землі з російськими людьми. Президент сказав, що все вирішив остаточно і вже не радиться, а ставить перед фактом. На що Патрушев сказав прямим текстом: "Так ти війну програєш не лише в Україні, але і в Росії", - зазначили на каналі.

Генерал СЗР повідомив також, що Патрушев нібито вирішив не діяти, і найближчим часом відбудеться "ланцюг цікавих подій, які є наслідком цієї сварки".

Зазначимо, 15 червня чеченський диктатор Рамзан Кадиров повідомив, що батальйон "Захід-Ахмат" приступив до охорони Бєлгородської області від "диверсантів".

Раніше Генерал СВР писав, що в Кремлі не виключають втрату всіх окупованих територій України, включаючи анексований Крим. Також під загрозою і деякі регіони країни-агресора РФ. На цьому фоні між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Радбезу країни-агресра РФ Миколою Патрушевим сталася сварка.

Також повідомлялося, що Путін нібито розглядає варіант провокації техногенної катастрофи на Курській АЕС, щоб мобілізувати російське суспільство.

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