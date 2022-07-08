Росіяни скаржаться на байдужість Путіна до величезних втрат в Україні - розвідка

Росіяни скаржаться на Путіна / УНІАН

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю подругою, повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

За словами росіянина, президенту Володимиру Путіна абсолютно байдужа доля російських військових, які знаходяться в Україні, а також втрати армії.

За інформацією ворожого бійця, дружини російських військових, які спочатку нібито відправляли їх на "навчання", звичайно ж не розраховували, що частина з них з цих "навчань" не повернеться, а братиме участь у військових діях на території України.

"Я їх розумію напрочуд добре. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з'ясувалося, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилася на війну. Від цього користі не буде", - говорить він.

Російський військовий також зазначив, що "дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути".

"Що до Путіна напряму звернутися? Не було такого ніколи. Путін скаже - я радий за тебе. Мені [байдуже] (неценз.). І все. Як у мене комбат постійно - я, каже, радий за тебе, мені [байдуже] (неценз.) ",- скаржиться окупант.

Раніше Главред писав про те, що російські окупанти деморалізовані, бояться мощі Збройних сил України і готові навіть стріляти собі в ноги, щоб живими повернутися з війни. Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови путінського солдата з дружиною, опублікований Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності і приєднати до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

Читайте також: