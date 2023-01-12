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"Будуть просто вбивати": Подоляк заявив, що через військові поразки Росія вже не має цілей у війні

12 січня 2023, 23:50
Подоляк підкреслив, що росіяни не можуть просто взяти і капітулювати, адже тоді розпочнеться процес трансформації і "могилізації" політичної еліти.
Российские военные, Михаил Подоляк
Подоляк заявив, що через військові поразки Росія вже не має цілей у війні / Офіс президента України, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія вже не має жодних цілей у війні проти України, а тому російські загарбники будуть просто вбивати, наскільки у них вистачить ресурсної спроможності. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у ефірі 1+1 в межах телемарафону.

"Зараз війна для Росії зайшла в таку фазу, коли вони воюють заради війни, а не заради якихось конкретних цілей. Тобто нема цілей в цій війні вже. Просто будуть вбивати, вбивати, вбивати, поки в РФ є ресурсна спроможність", - сказав Подоляк.

За його словами, росіяни не можуть просто взяти і капітулювати, адже тоді розпочнеться процес трансформації і "могилізації" політичної еліти.

"Якщо вони не програють, то треба якось зайти хоча б у Соледар, тобто довести, що вони мають там певний порох у порохівницях", - пояснив радник керівника ОП.

Він зазначив, що Росія вже перебуває "у стані такого афекту, коли треба просто вбивати людей".

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не повинна сподіватися на повторення сценарію 2014-го року, який передбачав повторний напад на Україну і окупацію територій. Війна завершиться відновленням територіальної цілісності держави в кордонах на 1991 рік, а також трибуналом, репараціями і довічними термінами для окупантів.

Окрім того Подоляк підкреслив, що російські окупаційні війська хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій, аби зробити укріпрайони та максимально мілітаризувати тимчасово окуповані території України. Для нашої країни це є поганим сценарієм, оскільки українським захисникам буде вкрай небезпечно туди заходити. Саме тому з українського боку затягувати війну з РФ ніхто не збирається.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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