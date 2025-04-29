'Путін намагається дискредитувати Трампа': став відомий підступний задум глави Кремля

Зараз Путін зосередився на тому, щоб знизити авторитет Трампа і за допомогою тиску зробити його більш поступливим до російських ультиматумів.

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Путін намагається дискредитувати Трампа, зазначає Кузан/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, скрін YouTube

Основні тези Кузана:

Усі розмови про перемир’я з боку РФ – це велика маніпуляція

Зараз Путін намагається максимально дискредитувати Трампа, щоб знизити його авторитет

Путін хоче за допомогою тиску змусити Трампа бути поступливішим до ультиматумів РФ

Країна-агресорка Росія може проголошувати перемир’я і підписувати будь-які документи, проте все це буде великою маніпуляцією. Кремль не погодиться на всеосяжне перемир’я.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче дискредитувати саму ідею переговорів.

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"Я не вірю у жодне перемир’я з боку Росії. Вони можуть проголошувати що завгодно, підписувати будь-які документи, але все це – велика маніпуляція. Їхня мета – дискредитувати саму ідею переговорного процесу та всіх його учасників", – зазначив Кузан.

За його словами, зараз Путін намагається максимально дискредитувати Трампа, щоб знизити його авторитет і за допомогою тиску зробити його більш поступливим до російських ультиматумів.

"Це – традиційна стратегія Росії щодо всіх американських президентів. Ми бачили це і з Байденом, коли на початку його каденції все виглядало ніби добре, але потім Байден організував для нас Рамштайн. Те саме раніше було і з Обамою, і частково з Трампом, з яким взагалі була своя історія", – сказав експерт.

Кузан зазначає, що Путіну дуже важливо демонструвати себе сильним гравцем на світовій арені. І якщо для цього потрібно покласти ще десятки тисяч життів росіян – для нього це цілком прийнятна ціна.

"Більше того, його оточення за час війни тільки збагатилося, отримавши контроль над підприємствами, ресурсами. А те, що за це заплачено майбутнім Росії і життями людей – їх абсолютно не турбує", – підсумував він.

Оголошення Росією перемир’я на 9 травня – що відомо

Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир’я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на путінське перемир'я. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.

Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.

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Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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