'Путін намагається дискредитувати Трампа': став відомий підступний задум глави Кремля

Основні тези Кузана:
- Усі розмови про перемир’я з боку РФ – це велика маніпуляція
- Зараз Путін намагається максимально дискредитувати Трампа, щоб знизити його авторитет
- Путін хоче за допомогою тиску змусити Трампа бути поступливішим до ультиматумів РФ
Країна-агресорка Росія може проголошувати перемир’я і підписувати будь-які документи, проте все це буде великою маніпуляцією. Кремль не погодиться на всеосяжне перемир’я.
Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче дискредитувати саму ідею переговорів.
"Я не вірю у жодне перемир’я з боку Росії. Вони можуть проголошувати що завгодно, підписувати будь-які документи, але все це – велика маніпуляція. Їхня мета – дискредитувати саму ідею переговорного процесу та всіх його учасників", – зазначив Кузан.
За його словами, зараз Путін намагається максимально дискредитувати Трампа, щоб знизити його авторитет і за допомогою тиску зробити його більш поступливим до російських ультиматумів.
"Це – традиційна стратегія Росії щодо всіх американських президентів. Ми бачили це і з Байденом, коли на початку його каденції все виглядало ніби добре, але потім Байден організував для нас Рамштайн. Те саме раніше було і з Обамою, і частково з Трампом, з яким взагалі була своя історія", – сказав експерт.
Кузан зазначає, що Путіну дуже важливо демонструвати себе сильним гравцем на світовій арені. І якщо для цього потрібно покласти ще десятки тисяч життів росіян – для нього це цілком прийнятна ціна.
"Більше того, його оточення за час війни тільки збагатилося, отримавши контроль над підприємствами, ресурсами. А те, що за це заплачено майбутнім Росії і життями людей – їх абсолютно не турбує", – підсумував він.
Оголошення Росією перемир’я на 9 травня – що відомо
Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир’я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на путінське перемир'я. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.
В ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.
Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.
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Хто такий Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
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