Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під Авдіївкою

Захопивши Авдіївку, російські окупанти більше не зможуть куди-небудь рухатися далі. Але ресурсів на окупацію міста у ворога просто немає, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Мусієнко нагадав, що ціна штурмів, які проводить Росія, щоб захоплювати вогневі пункти і позиції, дуже висока.
У той же час, додав експерт, українські сили дуже добре себе почувають в режимі активної оборони, і вміють грамотно оборонятися.
"І та кількість знищеної техніки, сил і засобів ворога, яку ми побачили в перші дні невдалих спроб атак російських військ, це доводить", - підкреслив Мусієнко.
У разі захоплення Авдіївки противник буде заблокований.
"Уявімо, що ворогові вдалося захопити Авдіївку. Наші сили відійшли, зайняли інші рубежі, зміцнили лінію, і все, далі росіяни не вийдуть - я майже впевнений, що цей рух буде блоковано. Згадайте складнішу ситуацію, яка у нас була взимку минулого року, коли ворог проводив наступ на Авдіївку, Бахмут, Лиман, Вугледар. Пам'ятаєте, якими силами штурмували, і куди вони прорвалися? Окупанти постійно штурмують Мар'їнку (і це теж важливий напрямок), але вони нікуди не прорвалися", - пояснив Мусієнко.
За його словами, ресурси, які є у РФ сьогодні, і те, як ворог їх застосовує, не дозволяють говорити про здатність росіян здійснити масштабний прорив з виходом на адмінкордони Донецької області або рухом далі - на Дніпро і Запоріжжя.
"У них є достатньо сил і засобів, щоб вести бойові дії, час від часу проводити штурмові дії, у них є авіація, дрони, артилерія. Є і людський ресурс, але відчувається, що це не ті контингенти, які, наприклад, безперервно протягом 9 місяців штурмували Бахмут", - зазначив Мусієнко.
Самі росіяни, на його думку, теж не мають особливих надій на результативність своїх штурмів.
Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Бої за Авдіївку
Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча наразі в місті відносно тихо, очікується нове загострення.
Однак ворог зазнає величезних втрат у штурмах. Повідомляється, що на північному фасі Авдіївського виступу росіяни втратили в ході бою 63 одиниці військової техніки. Тільки на вказаній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями.
Врешті росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.
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