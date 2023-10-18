УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під Авдіївкою

Яна Ставська
18 жовтня 2023, 18:29 оновлено 18 жовтня, 18:39
В успіх свого "масштабного" наступу не вірять навіть самі росіяни, підкреслив експерт Олександр Мусієнко.
Всу
ЗСУ ведуть бої з ЗС РФ під Авдіївкою / Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха , 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Захопивши Авдіївку, російські окупанти більше не зможуть куди-небудь рухатися далі. Але ресурсів на окупацію міста у ворога просто немає, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко нагадав, що ціна штурмів, які проводить Росія, щоб захоплювати вогневі пункти і позиції, дуже висока.

У той же час, додав експерт, українські сили дуже добре себе почувають в режимі активної оборони, і вміють грамотно оборонятися.

"І та кількість знищеної техніки, сил і засобів ворога, яку ми побачили в перші дні невдалих спроб атак російських військ, це доводить", - підкреслив Мусієнко.

У разі захоплення Авдіївки противник буде заблокований.

"Уявімо, що ворогові вдалося захопити Авдіївку. Наші сили відійшли, зайняли інші рубежі, зміцнили лінію, і все, далі росіяни не вийдуть - я майже впевнений, що цей рух буде блоковано. Згадайте складнішу ситуацію, яка у нас була взимку минулого року, коли ворог проводив наступ на Авдіївку, Бахмут, Лиман, Вугледар. Пам'ятаєте, якими силами штурмували, і куди вони прорвалися? Окупанти постійно штурмують Мар'їнку (і це теж важливий напрямок), але вони нікуди не прорвалися", - пояснив Мусієнко.

За його словами, ресурси, які є у РФ сьогодні, і те, як ворог їх застосовує, не дозволяють говорити про здатність росіян здійснити масштабний прорив з виходом на адмінкордони Донецької області або рухом далі - на Дніпро і Запоріжжя.

"У них є достатньо сил і засобів, щоб вести бойові дії, час від часу проводити штурмові дії, у них є авіація, дрони, артилерія. Є і людський ресурс, але відчувається, що це не ті контингенти, які, наприклад, безперервно протягом 9 місяців штурмували Бахмут", - зазначив Мусієнко.

Самі росіяни, на його думку, теж не мають особливих надій на результативність своїх штурмів.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча наразі в місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Однак ворог зазнає величезних втрат у штурмах. Повідомляється, що на північному фасі Авдіївського виступу росіяни втратили в ході бою 63 одиниці військової техніки. Тільки на вказаній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями.

Врешті росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка Олександр Мусієнко війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:17 Синоптик
"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:27 Україна
"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:49

Потап таємно покинув Україну разом з Настею Каменських - коментар артиста

19:38

"Відповість Путіну": РФ чекає реакція Ізраїлю, якщо вона причетна до війни - експертВідео

19:34

Цей закусочний торт-салат захопить всіх на Новий рік 2024: рецепт за 10 хвилинВідео

19:17

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:10

Чим драмтеатр у Маріуполі відрізняється від лікарні у Секторі Гази?Погляд

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
19:02

"Божий промисел": кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ

18:59

Відома українська співачка показала новонароджену доньку з екзотичним ім'ям

18:42

10 вправ за 8 хвилин: найкращі вправи для схуднення рук і плечейВідео

18:29

Можна зекономити більше: сантехнік розповів, що означають цифри на радіаторі

Реклама
18:29

Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під АвдіївкоюВідео

18:27

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:17

Операція Ізраїлю під прикриттям США: Жданов назвав сценарій ліквідації ХАМАС

17:45

Наступ з кількох напрямків: експерт розповів про нову тактику росіян

17:38

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:33

Жінка загинула у дитячій, батько ридає від горя: всі подробиці удару по ОбухівціФотоВідео

17:21

"Все це виллється в світову війну": Жданов розповів, яким буде результат війни в Ізраїлі

17:13

Битимуть війська РФ ракетами ATACMS: у ЗСУ розповіли, чого чекати на полі бою

17:04

У Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine" за участі Джамали, гуртів Kazka та Авіатор

16:55

Як удари ATACMS по аеродрому в Бердянську допоможуть у наступі: у ЗСУ зробили прогноз

16:53

Плоди солодші ніж на ринку: як виростити мандарин із кісточки в домашніх умовах

Реклама
16:49

"Це буде нас стримувати": експерт назвав причину можливого зменшення допомоги УкраїніВідео

16:22

Буряк буде готовий за 10 хвилин: жінка показала, як варити овочі без каструліВідео

16:19

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

16:13

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:10

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

16:05

1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

15:34

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з новою дружиною після 4 місяців шлюбу - ЗМІ

15:23

Що чекає на ухильників за кордоном і студентів за 30-ть: у Зеленського відповіли

15:13

Зникне удача і достаток: що не можна робити з подушками 20 жовтня - прикмети

15:04

Як безпечно і швидко розморозити скло в автомобілі: корисні поради

14:43

Хочуть взяти в оточення: армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині

14:31

Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову позашляховик Mazda

14:25

В кількох областях України вдарить +30 градусів: синоптик назвала дату

14:22

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановЕксклюзив

14:15

Гості будуть в захваті: як виростити бананову пальму вдома

13:59

"Далі - сама": Христина Соловій "розлучилася" зі Святославом Вакарчуком

13:53

У Росії злякалися ракет ATACMS: Путін вибухнув тирадою творів і абсурдуВідео

13:46

"Це зона смерті": росіяни готуються "здати" ключове місто - офіцер ЗСУ

13:40

"Маму діставали рятувальники": донька постраждалої – про ракетний удар по ЗапоріжжюФотоВідео

Реклама
12:56

В Україні прийняли на озброєння танки Leopard: призначені для прориву позицій РФ

12:51

Це геніально просто: чоловік показав, як почистити гранат за хвилинуВідео

12:51

Як вас сприймають оточуючі: проста іллюзія яка розкриє ваш портрет особистості

12:43

ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – МусієнкоВідео

12:25

Постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн: хто може претендувати

12:11

У Харкові прогримів вибух: окупанти РФ завдали удару, є проблеми зі світлом

12:07

Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантівВідео

12:05

Відразу 18 пропущених: нові деталі дронової атаки СБУ в Курській області

11:57

"Тато намагався реанімувати сина": у Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка і дружинуФотоВідео

11:53

Євген Клопотенко підтвердив одруження та показав ранок після весілля

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти