Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під Авдіївкою

В успіх свого "масштабного" наступу не вірять навіть самі росіяни, підкреслив експерт Олександр Мусієнко.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-prosto-popadut-v-lovushku-raskryt-plan-boev-vsu-pod-avdeevkoy-10509403.html Посилання скопійоване

ЗСУ ведуть бої з ЗС РФ під Авдіївкою / Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха , 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Захопивши Авдіївку, російські окупанти більше не зможуть куди-небудь рухатися далі. Але ресурсів на окупацію міста у ворога просто немає, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко нагадав, що ціна штурмів, які проводить Росія, щоб захоплювати вогневі пункти і позиції, дуже висока.

У той же час, додав експерт, українські сили дуже добре себе почувають в режимі активної оборони, і вміють грамотно оборонятися.

"І та кількість знищеної техніки, сил і засобів ворога, яку ми побачили в перші дні невдалих спроб атак російських військ, це доводить", - підкреслив Мусієнко.

У разі захоплення Авдіївки противник буде заблокований.

"Уявімо, що ворогові вдалося захопити Авдіївку. Наші сили відійшли, зайняли інші рубежі, зміцнили лінію, і все, далі росіяни не вийдуть - я майже впевнений, що цей рух буде блоковано. Згадайте складнішу ситуацію, яка у нас була взимку минулого року, коли ворог проводив наступ на Авдіївку, Бахмут, Лиман, Вугледар. Пам'ятаєте, якими силами штурмували, і куди вони прорвалися? Окупанти постійно штурмують Мар'їнку (і це теж важливий напрямок), але вони нікуди не прорвалися", - пояснив Мусієнко.

За його словами, ресурси, які є у РФ сьогодні, і те, як ворог їх застосовує, не дозволяють говорити про здатність росіян здійснити масштабний прорив з виходом на адмінкордони Донецької області або рухом далі - на Дніпро і Запоріжжя.

"У них є достатньо сил і засобів, щоб вести бойові дії, час від часу проводити штурмові дії, у них є авіація, дрони, артилерія. Є і людський ресурс, але відчувається, що це не ті контингенти, які, наприклад, безперервно протягом 9 місяців штурмували Бахмут", - зазначив Мусієнко.

Самі росіяни, на його думку, теж не мають особливих надій на результативність своїх штурмів.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча наразі в місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Однак ворог зазнає величезних втрат у штурмах. Повідомляється, що на північному фасі Авдіївського виступу росіяни втратили в ході бою 63 одиниці військової техніки. Тільки на вказаній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями.

Врешті росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.