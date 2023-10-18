"Путін має 3 завдання": в ОП описали основні цілі РФ на цей момент

Диктатор намагається вирішити кілька основних проблем, які переслідують зараз РФ. Зокрема, він хоче використати на свою користь ситуацію на Близькому Сході.

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У Путіна зараз є три основні цілі, зазначив Подоляк/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін зосередився на тому, щоб вирішити три основні завдання. Перше з них – заморозити війну в Україні. І у цьому главі Кремля грає на руку ситуація на Близькому Сході. Адже ще одна кризова точка, у якій відбувається війна, відволікає увагу від України.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ у вівторок, 17 жовтня. Він зазначив, що заморожування війни в Україні Путін зараз вважає своїм першочерговим завданням.

"Для Путіна головне, щоб не було консолідованої уваги, тому що війна в Україні, розпочата Росією, якраз і була основним пусковим елементом, була початком безлічі ланок одного ланцюжка, який повинен призвести до зламу традиційного світу", – сказав Подоляк. відео дня

Друга проблема російського диктатора, на вирішенні якої він зосереджує свою увагу – це намагання не програти війну і "зберегти своє обличчя" на міжнародній арені. Глава Кремля намагається спрямовувати сили на те, щоб реанімувати свою репутацію у світі. Він хоче повернути собі статус глобального гравця. Але, за словами Подоляка, Путін зараз є "людиною, що йде", і тому його вплив не значний. Натомість зараз більш об'ємною фігурою на міжнародній арені, ніж Путін, стає очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Третє завдання Путіна, за словами Подоляка – отримати додаткові ресурси, щоб російська окупаційна армія могла продовжувати вести бойові дії на території України. Радник глави Офісу президента зазначив, що зараз цим завданням займаються поплічники російського диктатора – глава МЗС РФ Сергій Лавров і міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу.

"Вони просять гроші або зброю, зокрема, у Північної Кореї. Снаряди, ракети, дрони, військові технології. Все, що тривалий час продавала РФ, виявилося фіктивним", – сказав Подоляк.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прилетів до Китаю, щоб взяти участь у форумі "Один пояс, один шлях" і зустрітися зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Повідомлялося, що переговори Путіна з Сі Цзіньпіном відбудуться у середу, 18 жовтня, в два етапи: спочатку в розширеному складі, потім – у вузькому, в форматі робочого сніданку.

Приїзд Путіна до Китаю став першою поїздкою російського диктатора за межі країн СНД з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше від закордонних поїздок кремлівський диктатор утримувався через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Україна відпрацьовує різні сценарії, адже візит Путіна до Китаю несе певні ризики. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

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