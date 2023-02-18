Путін підвищив генерала Мурадова: він командував морпіхами РФ, яких ЗСУ розбили під Вугледаром

Командувач Східним округом військовим округом країни-агресора Росії та частинами окупантів в Україні Рустам Мурадов став генерал-полковником.

Генерала Мурадова рознесли в Росії через розгром морпіхів 155-ї бригади бійцями ЗСУ / Колаж Міноборони РФ, соцмережі

Російський директор Володимир Путін підвищив у званні командувача Східним військовим округом окупантів Росії Рустама Мурадова до звання генерал-полковника. Мурадов командував 155-ю бригадою морських піхотинців, яких бійці ЗСУ розбили під Вугледаром.

Згідно з даними російського правового порталу, Путін підписав указ про підвищення командувача Східним військовим округом Рустама Мурадова. Високопоставлений окупант, якого вже нагороджували орденом мужності і орденами "За заслуги перед вітчизною" трьох ступенів, тепер генерал-полковник.

Як відомо, в підпорядкуванні Мурадова знаходяться 155-а і 40-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Піхотинці 155-ї бригади зазнали серйозних втрат під Вугледаром Донецької області в боях з українськими військами.

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Мурадов віддав наказ окупантам Росії наступати на Вугледар, але не врахував особливості місцевості. Морпіхи пішли по полях, усіяних мінами. Сили оборони України успішно відбили ворожу атаку, ліквідували десятки солдатів противника та одиниць військової техніки.

Засідка від ЗСУ для військ Росії під Вугледаром

3 лютого заступник мера Вугледара Максим Вербовський розповів, що окупанти спробували штурмувати місто.

Росіяни обстрілювали місто з артилерії,градів та авіації. На той момент окупанти просунулися до селищ поблизу міста і намагалися організувати його оточення.

Сили спеціальних операцій ЗСУ і 72-га Окрема механізована бригада влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. До неї потрапили російські окупанти 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

"Спільна операція ССО України та 72 ОМБр пройшла без втрат з нашого боку та зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - зазначили військові.

ЗМІ в Росії акцентували увагу на тому, що окупанти Росії зазнали поразок під Вугледаром та Авдіївкою після того, як Герасимов був призначений командувачем військами РФ в Україні замість Суровікіна. Росіяни в боях під Вугледаром тільки в одному бою втратили 30 одиниць своєї техніки і сотні військових. Під Авдіївкою українські війська ліквідували дві піхотні групи штурмовиків ворога.

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