Європарламент підтримує резолюцію про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Рішення про підтримку прийнято переважною більшістю.
Резолюцію, яка засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території і вимагає від інститутів Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС, Європарламент підтримав одноголосною більшістю.
637 членів парламенту проголосували "за", 13 - "проти", і ще 26 утрималися.
Остаточне рішення буде за державами-членами ЄС.
Рішення Європарламенту про підтримку має рекомендаційний характер, але їхня позиція тверда - надавати Україні підтримку в її зусиллях приєднатися до європейської спільноти.
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Автор: Анна Підгорна