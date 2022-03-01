Європарламент підтримує резолюцію про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Європарламент рекомендує прискорити процес розгляду надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС / УНІАН

Резолюцію, яка засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території і вимагає від інститутів Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС, Європарламент підтримав одноголосною більшістю.

637 членів парламенту проголосували "за", 13 - "проти", і ще 26 утрималися.

Остаточне рішення буде за державами-членами ЄС.

Рішення Європарламенту про підтримку має рекомендаційний характер, але їхня позиція тверда - надавати Україні підтримку в її зусиллях приєднатися до європейської спільноти.

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