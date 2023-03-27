Путін як і раніше впевнений, що зможе здолати Україну - аналітики ISW

Президент Росії Володимир Путін все ще переконаний, що він зможе здобути перемогу над Україною, повідомляють в американському інституті вивчення війни (ISW).

Володимир Путін / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін як і раніше перебуває в переконанні, що може перемогти Україну. До такого висновку прийшли аналітики американського "Інституту вивчення війни".

"Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута і Авдіївки, а також уздовж лінії фронту в Луганській і західній частині Донецької областей є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги в затяжній війні", – йдеться в їх черговому звіті.

Аналітики кажуть, що диктатор країни-агресора РФ зосереджений на досягненні своїх цілей через затяжні бої. І Путін нібито переконаний, що переможе і зможе нав'язати силою свою волю Україні, особливо, мовляв, після того, як західні союзники перестануть підтримувати Київ.

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Крім того, повідомляють в ISW, що Путін не робить нічого такого, що свідчило б про його готовність йти на компроміс.

У ISW констатують, що зараз Київ і західні партнери України стоять перед складним вибором.

"Українські війська можуть продовжувати воювати дуже обмеженим способом, прагнучи лише утримати те, що вони зараз мають, що буде заохочувати Путіна до подальших зусиль, які спрямовані на повну військову перемогу. Або ж вони можуть почати послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою – або переконати Путіна прийняти компроміс, досягнутий шляхом переговорів, або створити військові реалії, досить сприятливі для України. Для того, щоб вже в найближчому майбутньому Київ і його західні союзники змогли ефективно заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна", — підсумували аналітики.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Сили оборони України не можуть перейти в контрнаступ і почати звільнення окупованих територій, оскільки наша країна досі потребує боєприпасів і винищувачів.

У Міністерстві оборони закликали публічно не обговорювати військові плани української армії. Заступник голови МО Ганна Маляр зазначила, що "тиша дає військовим виграти час і робити свою роботу". За словами Маляр, стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднити три особи: Верховний головнокомандувач – президент, vіністр оборони і головнокомандувач Збройних сил України.

18 березня спікер Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що контрнаступ ВСУ почнеться після того, як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені і навчені резерви з новою військовою технікою. Вони повинні мати можливості для завдавання рішучого удару по військах агресора Росії, щоб відкинути ворога з усіх українських територій.

23 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

"Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - написав Сирський у Telegram.

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