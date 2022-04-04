Путін платить рядовим агресорам $22 на місяць за війну в Україні: кіберспеціалісти встановили цифри

Жетони російських окупантів / з відкритих джерел

Рядовим солдатам в армії російських окупантів за агресію проти українського народу в більшості платять всього лише 22 долари США на місяць. Про це повідомляє видання "Гордон" з посиланням на українських кіберспеціалістів.

Ось що їм вдалося з'ясувати відразу.

Наприклад, стрілець-зенітник Дмитро Бизов народився 25 вересня 2002 року. Мав посаду рядового у 3-му зенітному ракетному взводі 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Окупанту належить жетон з номером КК-828742. Інформація з Особистого кабінету Бизова свідчить, що його грошове забезпечення за лютий 2022 року склало 2229 Російських рублів – еквівалентно 22,46 доларів США.

Аналогічну зарплату отримували товариші по службі окупанта з тієї ж військової частини і дивізії. Зокрема, рядовий 2-го танкового взводу, механік-водій Антон Савін. Дата народження - 13 січня 2002 року. Особистий жетон-РА-494470.

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Нагадаємо, раніше у кишенях одного зі знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси. Про це повідомили представники Генштабу ЗСУ.

За словами українських офіцерів, цей епізод, як і багато інших, показав справжнє обличчя кожного росіянина - які приїхали в Україну виключно вбивати і грабувати. Плюс, після західних санкцій, в країні-агресорі труднощі з іноземними валютами після санкцій.