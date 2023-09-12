Путін зганьбився псевдоісторичною єрессю: переплутав Троцького з політиком-німцем

Російський диктатор спробував влаштувати історичний екскурс, але сів у калюжу.

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Володимир Путін зганьбився псевдоісторичною маячнею / Колаж: Главред, Фото: globallookpress, скріншот

Диктатор Володимир Путін сів у калюжу, намагаючись блиснути своїми історичними знаннями. Зокрема, він згадав гасло "рух — все, мета — ніщо" і помилково приписав його більшовику Льву Троцькому (Бронштейну).

При цьому президент РФ переплутав Троцького з німецьким соціал-демократом Едуардом Бернштейном, який насправді говорив цю фразу, пише Медуза.

Російський диктатор спробував влаштувати історичний екскурс, коментуючи триваючий контрнаступ Збройних сил України. Виступаючи на Східному економічному форумі, Путін заявив, що Росія не може припинити бойові дії, поки Україна веде контрнаступ.

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"Ну як же ми можемо припинити бойові дії, якщо противна сторона здійснює контрнаступ. Ми що повинні зробити? Вони будуть контрнаступати, а ми скажемо: "А ми припиняємо?". Ми ж не троцькісти: "Рух — все, кінцева мета — ніщо". Це погана теорія", - зганьбився диктатор РФ незнанням історії.

Видання додає, що фраза, яку Путін приписує Льву Троцькому, насправді була сказана німецьким соціал-демократом Едуардом Бернштейном. Сам Троцький (у якого при народженні було прізвище Бронштейн) в одній зі своїх статей називав це гасло "нісенітницею і вульгарністю".

Медуза пише, що Путін не вперше плутає автора цієї фрази. Зокрема, він приписував її Троцькому в 2008 році, а також в 2011 році.

Раньше Путін зганьбився курйозним випадком. Російський диктатор поводився дуже нервово і забув, куди він сам подів свій годинник. Розгубленість Путіна потрапила на відео.

Нагадаємо, раніше Володимир Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктатором. Після слів Патріарха Кирила по обличчю Володимира Путіна ковзнула зла усмішка і він нервово заворушив жовнами.

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