Пособник війни проти України отримає мільярди кубів газу від РФ - Путін

Москва і Тегеран обговорюють технічні питання щодо постачання газу.

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Путін планує поставити Ірану до 55 млрд кубометрів газу / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне із заяви Путіна:

Росія та Іран обговорюють постачання газу Тегерану

Росія планує поставити Ірану до 55 млрд кубометрів газу

Агресорка Росія планує постачати газ, який раніше йшов до Європи, одному зі своїх найближчих союзників - Ірану.

Як повідомляє The Moscow Times, на пресконференції після перемовин із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном глава Кремля Володимир Путін заявив, що наразі сторони обговорюють технічні питання.

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"Якщо говорити про обсяги можливих постачань, то ми вважаємо, що починати треба з невеликих обсягів, до 2 млрд кубічних метрів", - сказав російський керівник. Карта газопроводів із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Також Володимир Путін підкреслив, що надалі обсяги поставок газу до Ірану можуть досягти показника до 55 млрд кубометрів палива на рік.

Постачання російського газу до Європи - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 1 січня закінчився контракт Нафтогазу і Газпрому щодо транзиту газу в Європу. Таким чином, газ через територію України до європейських країн припинив надходити.

Після цього уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо спровокував кризу у відносинах з Україною, намагаючись отримати російський газ. Фіцо вирушив на зустріч із Путіним, де Росія, як стверджує словацький прем'єр, нібито дала гарантії Братиславі щодо постачань газу.

Також через припинення транзиту газу з Росії погрозами на адресу України вибухнули і в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сійярто сказав, що Будапешт, мовляв, може заблокувати вступ Києва до Євросоюзу.

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