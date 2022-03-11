Путін не визначив мети війни проти України — директор ЦРУ розповів про авантюру РФ

Директор ЦРУ розповів про авантюру Путіна / Reuters

У США заявили, що Володимир Путін не має стійкої мети у розв'язаній ним війні проти України.

У ході слухань у Сенаті США директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною заради тактичної вигоди, пише ABC News.

"Враховуючи те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися або визнати помилку - це, мабуть, невпевнена авантюра", - зазначив він.

За словами директора ЦРУ, Путін водночас перетворює Росію на" пропагандистську бульбашку", але це не може тривати вічно і рано чи пізно росіяни дізнаються правду.

читайте такожКоли і чим закінчиться війна в Україні: Карпатська мольфарка розповіла про похмуре майбутнє ПутінаБернс підкреслив, що серед помилкових припущень, які зробив Путін перед вторгненням в Україну була його впевненість у тому, що він побудував економіку, стійку до санкцій.

Директор ЦРУ додав, що Путін думав, що накопичив дуже великий запас з резервів іноземної валюти і золота, і недооцінив вплив західних санкцій.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat розповів, коли закінчиться війна Росії проти України. За його словами, Росія спробує заморозити повномасштабну війну проти України і припинити бойові дії через 7-10 днів.

Як повідомляв Главред, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв говорив, що війна в Україні скоро закінчиться і назвав приблизні дати.

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