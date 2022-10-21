Замінить після смерті: спливли нові дані про двійника Путіна

Двійника Володимира Путіна привезли на військовий полігон / скріншот

Замість президента РФ Володимира Путіна військовий полігон Західного військового округу в Рязанській області відвідав його двійник.

Чоловік схожий на президента Росії, який брав участь у зйомках на полігоні - двійник президента, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Генерал СВР, який публікує інсайди з Кремля.

Причому сам Путін залишився незадоволений тим, як поводиться "двійка" (так називають дублерів Путіна посвячені в ФСО і оточенні президента), йдеться в повідомленні.

"Президент вважає, що двійник поводився надмірно метушливо, видаючи непритаманні оригіналу форми поведінки, але Путіна вмовили пропустити матеріал для публікації, пояснивши, що, навпаки, вийшло навіть "душевніше" і "людяніше" ніж розраховували", - уточнюється в повідомленні.

Інсайдери повідомили, що двійника Путіна охороняли точно так же, як і оригінал: на дублері був бронежилет прихованого носіння, всі заходи безпеки були дотримані.

"Як можна помітити по фото і відеоматеріалам з "полігону", основний двійник (всього їх два), практично ідентичний оригіналу, але має кілька незаперечних переваг. Так, дублер не має онкологічного захворювання, хвороби Паркінсона і не страждає шизоаффективним розладом і, мабуть, після смерті Путіна його можна використовувати якийсь час", - додало джерело.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: