УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Замінить після смерті: спливли нові дані про двійника Путіна

21 жовтня 2022, 10:37

Володимир Путін вважає, що двійник поводився надмірно метушливо, розповіли джерела.

путина
Двійника Володимира Путіна привезли на військовий полігон / скріншот

Замість президента РФ Володимира Путіна військовий полігон Західного військового округу в Рязанській області відвідав його двійник.

Чоловік схожий на президента Росії, який брав участь у зйомках на полігоні - двійник президента, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Генерал СВР, який публікує інсайди з Кремля.

Причому сам Путін залишився незадоволений тим, як поводиться "двійка" (так називають дублерів Путіна посвячені в ФСО і оточенні президента), йдеться в повідомленні.

"Президент вважає, що двійник поводився надмірно метушливо, видаючи непритаманні оригіналу форми поведінки, але Путіна вмовили пропустити матеріал для публікації, пояснивши, що, навпаки, вийшло навіть "душевніше" і "людяніше" ніж розраховували", - уточнюється в повідомленні.

Інсайдери повідомили, що двійника Путіна охороняли точно так же, як і оригінал: на дублері був бронежилет прихованого носіння, всі заходи безпеки були дотримані.

"Як можна помітити по фото і відеоматеріалам з "полігону", основний двійник (всього їх два), практично ідентичний оригіналу, але має кілька незаперечних переваг. Так, дублер не має онкологічного захворювання, хвороби Паркінсона і не страждає шизоаффективним розладом і, мабуть, після смерті Путіна його можна використовувати якийсь час", - додало джерело.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін двійник
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:05

Фейгін пояснив, чому ЗСУ наплювати на "воєнний стан" Путіна

11:04

"ЗСУ "відкобзонять" усіх росіян за 18 днів": Арестович оцінив загрозу вторгнення з боку БілорусіВідео

10:37

Замінить після смерті: спливли нові дані про двійника ПутінаВідео

10:20

"Окупанти вивозили награбоване": по Антонівському мосту "прилетіло" після візиту Аксьонова та КирієнкаВідео

10:07

"Терміново припинити бойові дії": у Зеленського заявили, що в РФ лишився єдиний спосіб зберегти обличчяВідео

Реклама
09:57

РФ вдарила ракетами по Харкову і Запоріжжю: є поранені та руйнуванняВідео

09:55

Сім золотих правил і чому не можна в машинці: як правильно прати вовняний светр

09:37

"Цар - дурень": Пономарьов розповів, як мобілізація поховає режим ПутінаВідео

09:27

"Воєнний стан" на окупованих територіях: Фейгін пояснив підступний задум ПутінаВідео

09:04

"Як справи в Бахмуті?": Маск дотепно висміяв МедведєваВідео

09:00

Не тоне, а спливає: як прибрати спливаючу рекламу на ноутбуці і комп'ютеріВідео

08:36

Удари іранських дронів: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для УкраїниВідео

08:31

"Хом'яча пачка": у Росії сміються над розповнілим путіністом Басковим

08:26

У РФ гостро не вистачає пілотів: на службу повернули майора Скворцова, який вбив трьох своїх колегВідео

08:17

Лукашенко постійно купує часПогляд

08:01

"Москва-місто наркоманів і повій": що зрадниця Денісова говорила про столицю РФ, куди поїхала сама

07:59

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Багаті теж плачуть - 70-річна Вероніка Кастро

07:56

Удари ЗСУ на півдні: склади з БК і спостережний пункт РФ "перемололи" у вогняну трухуВідео

07:25

"Хочуть відкрити другий фронт": Кулеба відповів, чи готова Україна до можливого нападу з БілорусіВідео

06:41

ЗСУ мають можливість звільнити Херсон і частину Донбасу до грудня – NYTВідео

Реклама
06:19

Путін - боягузливий, брудний скунс, паскудний щур і дрібний бісПогляд

06:00

Як Путін мститиметься за Херсон і коли чекати тотального воєнного стану в РФ: інтерв'ю с Фейгіним

05:40

Путін втратить владу в Росії, після чого росіяни піднімуться для повалення режиму – ПономарьовВідео

05:00

Ноги-колоди: Седокова показала себе в найбільшій вазі і розповіла, як схудла

04:27

Меган Фокс зачарувала фанатів "вбивчими" грудьми в спокусливому корсеті

04:00

Головний козир Російської Федерації - це мотузка на шиї у Путіна - ПономарьовВідео

03:23

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

03:20

Смачна та швидка вечеря, коли в будинку немає світла: рецепт за пару хвилинВідео

02:50

На Півдні окупантів чекає котел: військовий експерт назвав причину

02:21

Гороскоп Таро на листопад 2022: Ракам - нові горизонти, Левам - доленосні зміниВідео

01:35

"Знищення режиму Путіна – справа росіян": ексдепутат Держдуми пояснив, чому ЗСУ не варто "брати Москву"Відео

01:03

Гороскоп на тиждень 24-30 жовтня: Овнам - несподівані гроші, Дівам - щастя в любові, Рибам - розчаруванняВідео

00:51

Прикмети на 21 жовтня: які 3 речі заборонено робити, щоб всі гроші не втратитиВідео

00:15

"Поступово рухаємося": Зеленський назвав найважчі напрямки на фронтіВідео

20 жовтня, четвер
23:44

Чекає непростий день: де в Україні відключать світло 21 жовтняВідео

23:43

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

23:27

"Вона в розстрільних списках": Сосєдов розповів, чому в Європі скасували концерти Ані Лорак

23:14

ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму - АрестовичВідео

22:45

Росія готує техногенну катастрофу: у Зеленського розкрили хитрий план ПутінаВідео

22:41

Болить: у родині Кривошапка сталося гореВідео

Реклама
22:40

США готуються до прийняття найбільшого пакету допомоги: має вистачити на цілий рікВідео

22:38

Чекає повний переполох: чому не можна ходити по мокрій підлозі в будинку після прибиранняВідео

22:17

"Боягузливі удари дронами - акт відчаю": Британія впровадила санкції проти Ірану за підтримку РФВідео

21:44

РНБО ввела жорсткі санкції проти артистів, які підтримали війну: хто потрапив у "чорний" список

21:27

Ціни впадуть у два рази: які крупи варто встигнути купити до рекордного подорожчанняВідео

21:24

Учасниця 11 сезону шоу Холостяк з Михайлом Заливако вагітнаВідео

20:59

Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС: Зеленський попередив про терактВідео

20:55

Китай відповів "так": Путін втретє попросив політичного притулку - АрестовичВідео

20:23

Нідерланди хочуть створити спецтрибунал в Гаазі для РФ: рішення підтримав парламентВідео

20:19

"Під враженням від горілки з друзями Путіна": Подоляк розніс Берлусконі за слова про ЗеленськогоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти