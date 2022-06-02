Оточення Путіна, міністри і Марія Захарова: США вдарили новими санкціями

США, Захарова / колаж ua.depositphotos.com і МЗС РФ

Влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової. Така інформація опублікована на сайті американського Мінфіну.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ йдеться в тексті.

Сергій Ролдугін - за професією академічний музикант ‒ віолончеліст) - старий друг російського диктатора Путіна і хрещений батько однієї з його дочок. Під санкції США також потрапила його дружина - оперна співачка Олена Міртова. Тепер Ролдугін знаходиться в санкційних списках США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.

Також до списку санкцій потрапили, крім Ролдугіна, Міртової і Захарової:

Юрій Слюсар - керівник Державної компанії "Об'єднана авіабудівна корпорація" (важливий постачальник обладнання для російської армії);

Віталій Савельєв - міністр транспорту РФ, член Ради директорів "російської залізниці" і керівник ради директорів авіакомпанії "Аерофлот";

Максим Решетніков - міністр економічного розвитку РФ, який також входить в керівництво ВТБ Банку, "Російської залізниці" і зовнішньоекономічного банку;

Ірек Файзуллін - міністр будівництва та ЖКГ, а також член ради директорів "російської залізниці";

Дмитро Григоренко - віцепрем'єр і керівник апарату Уряду РФ.

Санкції передбачають заморожування всіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються в тому числі активи, прямо або побічно на 50% або більше належать зазначеним особам. Далі-з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, передбаченого для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб або отримання від них коштів, товарів і послуг.

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Санкції проти Росії

Великобританія запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

Як повідомляють ЗМІ, У Путіна і Кабаєвої нібито четверо спільних дітей-двоє синів і двоє дівчаток. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Руководітрль МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що для закінчення війни Росії проти України Москві слід вивести свої війська з території Української держави. Санкції щодо РФ можуть бути зняті тільки в разі остаточного припинення повномасштабної військової агресії.

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