Путін ізолювався від своїх еліт, вони незадоволені тактикою Кремля - The Washington Post

Деякі російські еліти хочуть припинити війну, а інші - посилювати ескалацію.

Володимир Путін ізолювався від своїх еліт / скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін максимально ізолювався від російських еліт. Все це сталося на тлі краху у війні, яку "директор" РФ розв'язав проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

У еліт виникає все більше питань про тактику Путіна в 2023 році. Адже повномасштабне вторгнення в Україну зруйнувало економічні зв'язки Москви і Заходу, а сама Росія продовжує перетворюватися на міжнародну вигнанку.

За даними видання, диктатор сподівається, що він зможе змусити Захід і Україну сісти за стіл переговорів. Його чи не єдиним планом є ракетний терор. Диктатор готовий вести переговори лише на його умовах.

Деякі джерела повідомляють про те, що Путін "відчуває втрату своїх друзів".

"Це фігура (Путін - Главред), яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на питання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день", – заявила старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова.

Зазначається, що деякі російські еліти хочуть припинити війну, а інші - посилювати ескалацію. Проте всі вони обурені поточною тактикою Кремля.

Розвал Росії

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

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