У РФ закінчуються ракети: Буданов пояснив, коли потужність атак суттєво зменшиться

Російська промисловість не може заповнити ракетний запас Росії.

У РФ закінчуються ракети / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти продовжують витрачати свій ракетний запас для ударів по Україні. Однак потужність цих атак може істотно зменшитися, бо в Росії спостерігається серйозне скорочення запасів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю BBC.

"РФ не зможе витримати рівень атак через скорочення ракетних запасів і нездатність своєї промисловості поповнити їх", - сказав Буданов.

Він не виключає, що РФ продовжить бити по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Росія намагається випросити зброю у Ірану і їй це частково вийшло. Тегеран надає російським окупантам ударні безпілотники, але при цьому відмовляється передавати балістичні ракети. На Іран сильно тисне Захід, який обіцяє ввести потужні санкції в разі передачі цих ракет.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, вранці четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами "Калібр". Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

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