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Путін і Лукашенко ледве стрималися: президент Казахстану здивував заяву про Білорусь і РФ

Марія Тупік
24 травня 2023, 21:35 оновлено 24 травня, 21:40
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Президент Казахстану Токаєв назвав "проблемою" союзну державу Білорусі та Росії.
Путін, Лукашенко, Токаєв
Путін, Лукашенко, Токаєв / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає проблемою наявність Союзної держави Росії та Білорусі.

Під час виступу на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму Токаєв заявив, що союзна держава створила унікальний прецедент в Євразійському економічному союзі.

"Створення держави за формулою "дві країни -одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним Урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз", - зазначив Токаєв.

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Він також додав, що інший рівень інтеграції представлений рештою членів ЄАЕС - Казахстаном, Вірменією та Киргизстаном.

"З цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах? Це питання концептуальне. Нам потрібно, я думаю... обговорити цю проблему", - уточнив президент Казахстану.

Диктатор Володимир Путін і Олександр Лукашенко, сидячи в залі, не зовсім прийняли слова Токаєва.

Що сказав Токаєв на форумі
Що сказав Токаєв на форумі / скріншот

Дивіться відео про те, що сказав Токаєв під час Євразійського економічного форуму:

Що таке союзна держава

Союзна держава була створена 8 грудня 1999 року. У нього входять тільки Росія і Білорусь, хоча допускається і приєднання інших країн. Там Мінськ і Москва нібито знаходяться на рівних умовах.

Але, за інформацією ЗМІ, Росія за допомогою Союзної держави хоче взяти Білорусь під свій повний контроль і включити її до свого складу до 2030 року.

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