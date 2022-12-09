"Весь степ буде усипаний тілами ваших солдатів": у Казахстані активіст жорстко розніс агресорів з РФ

Арман Шураєв попередив посла РФ Бородавкіна - спроба Росії напасти на Казахстан і влаштувати чергову війну обернеться трагедією для Кремля.

У Казахстані активіст жорстко розніс агресорів з РФ / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

В Казахстані місцевий комерсант і громадський діяч Арман Шураєв жорстко облаяв посла Росії Олексія Бородавкіна. Той напередодні почав нагнітати напругу і каже, що в цій країні зараз багато "русофобського радикального націоналізму". Звернення Шураєва до Бородавкіна було опубліковано на Youtube.

Казах порекомендував російському дипломату подивитися в дзеркало, щоб побачити головного "фашиста і нациста".

Шураєв попередив Бородавкіна - спроба Росії напасти на Казахстан і влаштувати чергову війну обернеться трагедією для Кремля і закінчиться величезними втратами для армії окупантів, тому що казахстанці будуть битися.

"Слухай, проводилка у тебе зламалася, Бородавкін, і у твого патрона Путіна. Ви вже 9-й місяць отримуєте звездюлей від доблесних українців. І я можу сказати, не дай Бог, ви ще вирішите зайти до нас за легкою перемогою. Легкої перемоги не буде. Весь казахстанський степ буде усипаний тілами ваших солдатів", - зазначив він.

Шураєв прямо сказав - якщо в Казахстані і є русофобія, то її, в першу чергу, викликають пропагандисти на росТБ, які мало не щодня заявляють щось на кшталт: потрібно негайно захопити частину країни і заборонити казахстанську мову.

ОДКБ і війна проти України

Країни Російського блоку ОДКБ (в який входить і Казахстан) не вступають у війну Росії проти України і фактично не підтримують російську військову агресію проти Києва. На травневому саміті організації в підсумковій заяві про війну не було сказано ні слова.

Керівник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов пізніше погрожував, що ОДКБ може ввести свої війська на окуповані території України.

Однак історія так і закінчилася нічим. У вересні три країни – учасниці ОДКБ – Киргизстан, Узбекистан і Казахстан - після оголошення часткової мобілізації в Росії, нагадали, що згідно з національним законодавством країн, участь їх громадян у війні на території інших держав загрожує їм кримінальною відповідальністю.

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