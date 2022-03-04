Путін та його військові командири можуть потрапити до в'язниці за воєнні злочини

Володимир Путін / Фото сайт Кремля

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб вважає, що господаря Кремля Володимира Путіна притягнуть до відповідальності через військові злочини і він може потрапити до в'язниці.

За словами Рааба, ризик того, що Путін потрапить у в'язницю, дуже реальний. Те ж стосується і всіх військових командирів країни-агресора.

"Крім його особистої ситуації, кожен командир, що діє в Україні або навіть в Москві, коли вони стикаються з незаконними наказами, будь-то напад на цивільних осіб або напад на незаконні об'єкти, тепер вони знають, що Міжнародний кримінальний суд веде розслідування, а головний прокурор Карім Хан, схоже, їде в Україну", - зазначив Рааб.

Як повідомляв Главред, 2 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ухвалив рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію Гаазького трибуналу.

В Україну виїхали співробітники офісу прокурора Гаазького трибуналу для розслідування злочинів російських агресорів проти України.

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