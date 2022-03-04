В Україну виїхали співробітники Гаазького трибуналу, щоб розслідувати злочини російських окупантів

Гаазький трибунал / Reuters

В Україну виїхали співробітники офісу прокурора Гаазького трибуналу для початку розслідування злочинів російських агресорів проти України Про це на своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Співробітники офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну, щоб приступити до розслідування військових злочинів Росії проти України. Дебилитаризация почалася!", - написав нардеп.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міжнародний суд в Гаазі (Нідерланди) приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.

2 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.