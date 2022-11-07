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Путін хоче втягнути у війну НАТО: Жданов пояснив, що це йому дасть

7 листопада 2022, 22:18

Російський диктатор не хоче переговорів із Зеленським, йому потрібні переговори з Байденом.

Путін хоче втягнути у війну НАТО: Жданов пояснив, що це йому дасть
Путін хоче втягнути НАТО у війну / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін хоче втягнути НАТО у війну. У такому випадку він зможе вийти на арену світових лідерів, щоб спробувати посадити їх за стіл переговорів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє УНІАН.

У такому випадку Путін погодиться здатися "в полон".

"Сьогодні Путін змушений вести мову про те, що якщо будуть переговори, то з президентом Зеленським. Якщо він втягує у війну НАТО, тоді переговори будуть з Джо Байденом. Що робить Путін тоді? Знову стає світовим лідером, чого не можуть допустити США", - сказав Жданов.

Він додав, що США хочуть вибити Росію зі "світового Олімпу". Але Путін хоче обговорити підсумки війни, яку він розв'язав проти України, зі світовими лідерами.

"Один залп ракети "Томагавк" покладе всю військову інфраструктуру Росії. Путін це прекрасно розуміє, але йому потрібен переговорний процес на рівні світових лідерів Байдена, Шольца, Макрона. Тоді він буде обговорювати з ними підсумки цієї війни. Ось чого він домагається", - додав експерт.

Жданов переконаний, що Путіну не вдасться вийти на світову переговорну арену.

Своєю чергою США не дають великої кількості зброї Україні, а роблять все поступово. Таким чином вони домагаються того, щоб РФ повністю вичерпала свій військовий потенціал.

Переговори з Росією

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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