У Путіна злякалися і вибухнули звинуваченням на адресу України і Заходу через Придністров'я

Ситуація в окупованому Придністров'ї є, мовляв, "приводом для хвилювання", сказав головний представник кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Кремль "стурбований і спостерігає" за ситуацією в Придністров'ї - Пєсков / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва, мовляв "стурбована ситуацією в Придністров'ї". Агресорка Росія пильно спостерігає за обстановкою. Причиною "стурбованості" він назвав необґрунтоване звинувачення на адресу України і Заходу в нібито "підготовці провокацій" в регіоні.

Як повідомляє Інтерфакс, кремлівський рупор сказав, що ситуація в районі окупованого агресором Росією Придністров'я, мовляв, "неспокійна". Тому Кремль стурбований і спостерігає за обстановкою.

"Ситуація в Придністров'ї є об'єктом нашої найпильнішої уваги і приводом для нашої стурбованості", - розповів Пєсков.

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При цьому він звинуватив Україну і Захід в нібито "підготовці до провокацій" в районі захопленого Придністров'я. Жодних навіть вигаданих підтверджень своїм "тезам" він не озвучив.

"Ситуація неспокійна, вона провокується ззовні... ми знаємо, як наші опоненти в українському режимі, в київському режимі, так і в європейських країнах здатні на різного роду провокації", - в стурбованості підкреслив Дмитро Пєсков.

Звинувачення Росії на адресу України через Придністров'я

У Міноборони окупантів РФ 23 лютого звинуватили Україну в, мовляв, "планах з військового вторгнення" на територію захопленого Росією Придністров'я в Молдові.

Окупанти побоювалися, що ЗСУ нібито "зайдуть у Придністров'я", рознесуть там російські війська і "візьмуть під контроль військовий склад у Ковбасній", який називають найбільшим у Європі.

Уряд Молдови спростував фейки військового відомства загарбників Росії і підкреслив, що подібні відомості не відповідають реальності. У Кишиневі закликали довіряти тільки перевіреним джерелам.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він попередив президентку Молдови Майю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні з метою зміни влади. В питанні Придністров'я президент підкреслив, що Київ готовий допомогти Кишиневу вирішити проблему. Однак Україна не діятиме самостійно і без узгодження з Молдовою.

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Ситуація в Придністров'ї: